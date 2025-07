“Vejo evolução frente ao primeiro jogo”, diz técnico do Internacional

Após a vitória de 1 a 0 sobre o Ceará, na manhã deste domingo (20), no estádio Beira-Rio, o técnico do Internacional, Roger Machado, falou com a imprensa. O comandante colorado avaliou o resultado e a atuação da equipe na partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Com a vitória, o Colorado subiu para a 12ª colocação, chegando a 17 pontos em 14 jogos. Agora, o Alvirrubro está a cinco pontos da zona de rebaixamento.

Escalação equilibrada

A coletiva de Roger Machado começou com uma avaliação acerca da equipe que entrou em campo, praticamente a mesma que enfrentou o Vitória no sábado passado (12) – a única exceção foi a volta de Bernabei e a saída de Clayton Sampaio. Ele também indicou que essa é a formação das próximas partidas.

continua após a publicidade

– Esse time é a escalação mais equilibrada para esse momento. Conseguindo uma regularidade, é uma possibilidade real de ser o mesmo time que vai atuar nas copas [o Inter pega o Fluminense, na Copa do Brasil, e o Flamengo, na Libertadores].

E concluiu:

– Vejo uma evolução frente ao primeiro jogo. Tivemos quatro, cinco chances claras. O mais importante de tudo são os três pontos.

Em seguida, o comandante colorado comentou o jogo.

– Tivemos um primeiro tempo muito bom, com ritmo muito intenso. No segundo tempo, a gente não conseguiu o mesmo ritmo dentro de campo e o Ceará mostrou características diferentes.

continua após a publicidade

Nova vitória

Roger ainda falou a respeito da retomada das vitórias e, no caso do primeiro tempo, do bom futebol:

– A ideia, nesse momento, era sair dessa situação incômoda. Eram importantíssimos esses seis pontos dentro de casa. Ainda temos mais jogos para evoluir [antes das oitavas de final das copas]. Vamos carregar esse otimismo de reabilitação no Brasileiro para as copas.

E tratou da possibilidade de ter que escolher quais jogos para preservar jogaores:

– Depois, como tenho falado, é buscar fazer escolhas conscientes dentro dos jogos da rodada mais importantes. Serão três competições e não será fácil.

O que vem por aí

O Inter volta a campo na quarta-feira (23), contra o Santos. A partida da 16ª rodada acontece às 21h30min, na Vila Belmiro. No próximo domingo (27), joga de novo no Beira-Rio, recebendo o Vasco. E, no dia 30, tem a partida de ida pela Copa do Brasil, contra o Fluminense, também em casa.

23/7 – Quarta – 21h30min – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro – Santos x Internacional

27/7 – Domingo – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Beira-Rio – Internacional x Vasco

30/7 – Quarta – 21h30min – Copa o Brasil – Beira-Rio – Internacional x Fluminense