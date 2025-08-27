O que o Lance! sabe sobre proposta saudita por atacante do Internacional
Al Nassr, da Arábia Saudita, ofereceu R$ 44,1 milhões por Ricardo Mathias
O Al Nassr, clube da Arábia Saudita onde joga Cristiano Ronaldo, fez proposta pelo atacante Ricardo Mathias do Internacional. Pelo que apurou o Lance!, uma sondagem foi feita a cerca de duas ou três semanas, junto veio a oferta de 7 milhões de dólares, ou cerca de R$ 37,9 milhões na cotação mais recente pelos direito federativos do jogador. O valor, porém, foi considerado baixo pela direção colorada, que pediu mais no dia seguinte. Os sauditas não voltaram à carga.
O Colorado detém 60% dos direitos federativos do atleta. Os outros 40% pertencem à Ferroviária, de São Paulo, clube onde o atacante se formou.
Inter detém 60% dos direitos federativos
O Inter avalia que o camisa 49, de 19 anos, vale mais do que a proposta inicial feita pelo Al Nassr. Pessoas ouvidas pelo Lance! revelaram que, caso a oferta dobrasse, para cerca de 14 milhões ou 15 milhões de dólares – entre R$ 75,9 milhões e R$ 81,3 milhões –, o centroavante já estaria embarcando para Riad.
Ainda assim, se os sauditas — ou outro interessado — voltarem à carga com um valor acima do total original, o negócio pode avançar. A razão é simples: Alvirrubo necessita cumprir sua meta orçamentária de vendas em 2025. Se Mathias não for vendido, provavelmente outro jogador será.
A janela de transferências para os principais mercados europeus se encerra na terça-feira (2). Já nos países árabes, fica aberta por mais alguns dias. No caso específico da Arábia Saudita, ela se fecha no dia 10 de setembro.
Números de Ricardo Mathias
Titular desde os 3 a 1 sobre o Bragantino, jovem centroavante tem ganhado cada vez mais espaço no time de Roger Machao, ficando à frente de nomes selecionáveis, como o equatoriano Enner Valencia e o colombiano Rafael Borré, ambos reservas nas últimas partidas.
Com a camisa vermelha em 2025, Mathias tem quatro gols em 16 jogos, média de 0,25 gol por partida. Sua média é maior do ataque colorado, inclusive a dos artilheiros Valencia 0,22 (sete gols em 31 duelos) e Borré (sete em 33).
