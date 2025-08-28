Quanto o Internacional precisa vender para fechar as contas

O Internacional entrou a temporada sabendo que precisava vender R$ 160 milhões em direitos federativos para fechar as contas de 2025. O Lance! verificou os negócios feitos de janeiro até agora e calculou quanto o Colorado ainda precisa negociar para bater a meta do orçamento. O total chega a quase metade do valor estabelecido. E a janela de transferências ara a Europa se encerra na terça-feira (2) para o mundo árabe, por volta da metade do mês.

No momento, não há nenhuma oferta na mesa do presidente Alessandro Barcellos. Além disso, o clube já decidiu que não deve negociar Vitão neste momento.

Os valores já negociados

No primeiro semestre, o clube arrecadou em negócios e com pequenas quantias do mecanismo de solidariedade da Fifa quase R$ 41 milhões. Desse total, a maior parte veio da ida do volante Rômulo para o Tigres, do México, cerca de R$ 30,4 milhões. Entram nesse valor ainda a transferência de Wanderson para o Cruzeiro e de Lucas Alario para o Estudiantes-ARG.

Já no meio do ano, o clube recebeu outros R$ 30 milhões devido à cláusula de mais valia do contrato de venda de Johnny para o Real Bétis, que o repassou ao Atlético de Madrid. Outros R$ 9,6 milhões vieram pela venda definitiva de Matheus Dias para o Nacional de Portugal, e mais R$ 2,6 milhões da ida de Kaíque Rocha para o Casa Pia, também de Portugal.

Faltam R$ 76,8 milhões

Assim, somando esses valores, o Inter arrecadou ou tem a receber um total de R$ 83,2 milhões. Ou seja, para fechar ao R$ 160 milhões ainda restam R$ 76,8 milhões, que devem ser obtidos com uma ou mais negociações que podem desfalcar o time de Roger Machado.

A ideia é tentar recolocar os atacantes Gustavo Prado ou Ricardo Mathias. Ambos têm idade e potencial para serem comprados por cerca de 14 ou 15 milhões de dólares, valor necessário para chegar ao montante que ainda falta.