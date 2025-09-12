Internacional economia R$ 2,6 milhões em salários com saídas
Folha de pagamento recuou de R$ 14,5 milhões para R$ 11 milhões ao mês
O Internacional terá uma economia de R$ 2,6 milhões em salários e direitos de imagem por mês com as saídas de 11 jogadores ao longo da temporada. O cálculo vem dos bastidores colorados, e sinalizam uma redução na folha de pagamento do grupo principal de R$ 14,5 milhões para R$ 11,9 milhões ao mês. O total inclui as recentes valorizações do lateral-direito Braian Aguirre e do goleiro Anthoni, que renovaram contrato recentemente e, como consequência, receberam aumentos salariais.
O montante não considera, no entanto, os encargos trabalhistas e previdenciários, de todos os jogadores do grupo principal.
Um time saiu do Beira-Rio
O grupo que deixou o Colorado, que equivale praticamente a um time completo, retirou alternativas importantes para Roger Machado. Entre eles, dois titulares absolutos – o atacante Wesley, vendido na semana passada para o Al-Rayyan, do Catar, e o volante Fernando, que rescindiu contrato devido à lesão no joelho direito.
Outros eram acionados com frequência, como Enner Valencia, negociado com o Pachuca, do México, o zagueiro Rogel, que saiu no começo da janela de transferências, e Lucca, que voltou ao Ceará. Como só três foram contratados – o lateral-direito Alan Benítez e os volantes Richard e Alan Rodríguez –, o técnico deverá usar alguns garotos da base, como revelou o Lance!.
Quem saiu e para onde foi
|Jogador
|Posição
|Destino
Henrique Menke
Goleiro
Empréstimo para o Como-ITA
Nathan
Lateral-direito
Voltou ao Santos
Rogel
Zagueiro
Voltou ao Herta Berlin-ITA
Kaíque Rocha
Zagueiro
Vendido ao Casa Pia-POR
Ramon
Lateral-esquerdo
Emprestado ao Vitória
Diego Rosa
Volante
Liberado para o Apoel-CHI
Fernando
Volante
Rescindiu contrato
Gabriel Carvalho
Atacante
Al-Qaisiyah-ASA
Lucca
Atacante
Ceará
Wesley
Atacante
Al-Rayyan-CAT
Enner Valencia
Atacante
Pachuca-MEX
