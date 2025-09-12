Internacional economia R$ 2,6 milhões em salários com saídas

O Internacional terá uma economia de R$ 2,6 milhões em salários e direitos de imagem por mês com as saídas de 11 jogadores ao longo da temporada. O cálculo vem dos bastidores colorados, e sinalizam uma redução na folha de pagamento do grupo principal de R$ 14,5 milhões para R$ 11,9 milhões ao mês. O total inclui as recentes valorizações do lateral-direito Braian Aguirre e do goleiro Anthoni, que renovaram contrato recentemente e, como consequência, receberam aumentos salariais.

O montante não considera, no entanto, os encargos trabalhistas e previdenciários, de todos os jogadores do grupo principal.

Um time saiu do Beira-Rio

O grupo que deixou o Colorado, que equivale praticamente a um time completo, retirou alternativas importantes para Roger Machado. Entre eles, dois titulares absolutos – o atacante Wesley, vendido na semana passada para o Al-Rayyan, do Catar, e o volante Fernando, que rescindiu contrato devido à lesão no joelho direito.

Outros eram acionados com frequência, como Enner Valencia, negociado com o Pachuca, do México, o zagueiro Rogel, que saiu no começo da janela de transferências, e Lucca, que voltou ao Ceará. Como só três foram contratados – o lateral-direito Alan Benítez e os volantes Richard e Alan Rodríguez –, o técnico deverá usar alguns garotos da base, como revelou o Lance!.

Quem saiu e para onde foi

Jogador Posição Destino Henrique Menke Goleiro Empréstimo para o Como-ITA Nathan Lateral-direito Voltou ao Santos Rogel Zagueiro Voltou ao Herta Berlin-ITA Kaíque Rocha Zagueiro Vendido ao Casa Pia-POR Ramon Lateral-esquerdo Emprestado ao Vitória Diego Rosa Volante Liberado para o Apoel-CHI Fernando Volante Rescindiu contrato Gabriel Carvalho Atacante Al-Qaisiyah-ASA Lucca Atacante Ceará Wesley Atacante Al-Rayyan-CAT Enner Valencia Atacante Pachuca-MEX