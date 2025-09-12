menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Internacional economia R$ 2,6 milhões em salários com saídas

Folha de pagamento recuou de R$ 14,5 milhões para R$ 11 milhões ao mês

Enner Valência. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)
imagem cameraEnner Valência é um dos 11 que deixaram o Beira-Rio (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 12/09/2025
15:09
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Internacional terá uma economia de R$ 2,6 milhões em salários e direitos de imagem por mês com as saídas de 11 jogadores ao longo da temporada. O cálculo vem dos bastidores colorados, e sinalizam uma redução na folha de pagamento do grupo principal de R$ 14,5 milhões para R$ 11,9 milhões ao mês. O total inclui as recentes valorizações do lateral-direito Braian Aguirre e do goleiro Anthoni, que renovaram contrato recentemente e, como consequência, receberam aumentos salariais.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O montante não considera, no entanto, os encargos trabalhistas e previdenciários, de todos os jogadores do grupo principal.

Um time saiu do Beira-Rio

O grupo que deixou o Colorado, que equivale praticamente a um time completo, retirou alternativas importantes para Roger Machado. Entre eles, dois titulares absolutos – o atacante Wesley, vendido na semana passada para o Al-Rayyan, do Catar, e o volante Fernando, que rescindiu contrato devido à lesão no joelho direito.

Outros eram acionados com frequência, como Enner Valencia, negociado com o Pachuca, do México, o zagueiro Rogel, que saiu no começo da janela de transferências, e Lucca, que voltou ao Ceará. Como só três foram contratados – o lateral-direito Alan Benítez e os volantes Richard e Alan Rodríguez –, o técnico deverá usar alguns garotos da base, como revelou o Lance!.

continua após a publicidade

Quem saiu e para onde foi

JogadorPosiçãoDestino

Henrique Menke

Goleiro

Empréstimo para o Como-ITA

Nathan

Lateral-direito

Voltou ao Santos

Rogel

Zagueiro

Voltou ao Herta Berlin-ITA

Kaíque Rocha

Zagueiro

Vendido ao Casa Pia-POR

Ramon

Lateral-esquerdo

Emprestado ao Vitória

Diego Rosa

Volante

Liberado para o Apoel-CHI

Fernando

Volante

Rescindiu contrato

Gabriel Carvalho

Atacante

Al-Qaisiyah-ASA

Lucca

Atacante

Ceará

Wesley

Atacante

Al-Rayyan-CAT

Enner Valencia

Atacante

Pachuca-MEX

Wesley anunciado pelo Al-Rayyan
Wesley trocou o Inter pelo Al-Rayyan (Foto: Divulgação/Al-Rayyan)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias