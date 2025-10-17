Internacional se prepara para a primeira das 11 finais

O Internacional iniciou a preparação para a primeira das 11 finais que tem pela frente até o encerramento do Campeonato Brasileiro. Os dois primeiros treinos após a derrota por 3 a 1 para o Mirassol, nesta quinta (16) e sexta-feira (17), foram marcados pela volta dos selecionáveis – os colombianos Carbonero e Rafael Borré e o paraguaio Alan Benítez –, além do zagueiro Juninho, liberado pelo departamento médico.

O Colorado recebe o Sport, domingo (19), às 18h30min. A partida é válida pela 29ª rodada do Brasileirão. A quatro pontos do Vitória, primeiro na zona de rebaixamento, o Alvirrubro precisa vencer para voltar a abrir vantagem do Z4.

A preparação para a primeira final

Após a partida de quarta (15), o auxiliar técnico Emiliano Díaz comentou que o Inter teria 11 finais pela frente. Era uma afirmação quase direta de que o time tem 11 jogos para decidir se permanece na Série A ou se cai para a B. E a preparação para a primeira dessas decisões começou com intensidade.

Na quinta, trabalharam os jogadores que não iniciaram a partida contra o Leão Caipira, mais Carbonero, Borré e Benítez, além de Juninho. Nesta sexta, todo o grupo participou das atividades. Os dois dias foram marcadas por trabalhos técnicos e táticos, com a indicação de que o time permanecerá no 3-4-3, visando a proteção da defesa, que voltou a vazar.

Quem deve voltar

Ainda com o treino deste sábado (18), que deve definir a equipe para o domingo. É certo, porém, que Ramón e Emiliano Díaz devem promover algumas alterações, com o retorno de alguns nomes. Carbonero tem sua volta garantida no ataque. Outro que pode ganhar espaço é o volante Alan Rodríguez, entrando no lugar de Bruno Henrique.

Há dúvidas na defesa. A principal é no gol. Após as falhas em pelo menos dois dos três gols na derrota de quarta, Anthoni pode perder lugar para Ivan Quaresma. Na zaga, Juninho ainda deve ficar no banco, com Victor Gabriel fechando o trio ao lado de Vitão e Mercado.

Assim, o time para enfrentar o Sport deve ter Anthoni (Ivan); Vitão, Mercado e Victor Gabriel (Juninho); Aguirre, Thiago Maia, Alan Rodríguez (Bruno Henrique) e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero.