Internacional: falta de gols do ataque preocupa Roger Machado

Dos 39 gols do Internacional no ano, 20 são do ataque, ou 51,3%. Antes de Gustavo Prado colocar a bola na rede na vitória de 1 a 0 sobre o Maracanã, na noite desta terça-feira (29), pela Copa do Brasil, e de Rafael Borré marcar no 3 a 1 sobre o Juventude, no sábado (26), pelo Brasileirão, porém, o setor não contribuía há quatro jogos. A ineficiência preocupa o técnico Roger Machado, como ele comentou na coletiva – confira a íntegra.

Na partida contra o time cearense, foram 30 arremates, seis na baliza e apenas uma bola entrou, pelos pés de Prado. Contra o Ju, respectivamente, 13, sete e três, dois pela cabeça do zagueiro Victor Gabriel e uma pela do colombiano.

Dos integrantes do setor ofensivo, Valencia não carimba as redes já a seis jogos, Vitinho a 11. Wesley, Gustavo Tabata e Gabriel Carvalho ainda não marcaram. Já Carbonero, que se recupera de lesão, ficou seis enfrentamentos sem comemorar antes de se machucar.

Além isso, os outros 19 gols alvirrubros foram marcados por Alan Patrick, que é o artilheiro, com nove, Victor Gabriel, com três, Bernabei, Bruno Henrique e Fernando, com dois cada, e Rogel, com um . Wanderson, que foi para o Cruzeiro, e um contra fecham a conta.

Momento individual

Na entrevista coletiva após a partida contra o Alviceleste, Roger Machado não escondeu sua preocupação:

– Me preocupa o volume que a gente teve, contra um time de hierarquia menor que a nossa, ter desperdiçado tantos gols.

Roger citou ainda o momento individual de alguns jogadores como um fator determinante para o quadro.

– Não vejo que o time todo não está bem. É mais um setor. Não basta não sofrer gols. Temos que balançar as redes também – e acrescentou:

– O Wesley esse ano ainda não conseguiu marcar, o Vitinho e o Enner marcaram no Estadual, mas de lá para cá não têm conseguido. O que me preocupa é o mau momento individual dos jogadores de ataque.

O comandante colorado ainda garantiu que a comissão técnica tem trabalhado para aprimorar a pontaria e o aproveitamento das chances criadas.