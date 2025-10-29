Os treinos do Internacional nesta terça (28) e nesta quarta-feira (29) indicaram nova mudança no sistema defensivo. Ainda sem saber se poderão contar com o retorno de Vitão, é possível que Ramón e Emiliano Díaz abandonem, pelo menos temporariamente, o uso de três zagueiros. O trabalho da terça foi aberto à imprensa, que pode acompanhar as atividades por cerca de uma hora. O Colorado volta a campo no domingo (2), contra o Atlético-MG, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alvirrubro chega ao jogo do final de semana na 15ª colocação, com 35 pontos. Está a duas posições ou a quatro pontos do Vitória, primeira equipe no Z4.

Como foi o treino de terça

Na terça, após um período de aquecimento, a comissão técnica dividiu o grupo em grupos que atacavam e que defendiam. Os dois únicos jogadores que variaram entre os dois lados foram os volantes Bruno Henrique e Thiago Maia.

Na linha defensiva, Bruno Gomes, Alan Benítez e o zagueiro Pedro Kauã apareciam como laterais-direitos. Eles duelavam de forma individual contra Carbonero, Vitinho e Romero. Do lado esquerdo Bernabei dividia as ações com Alisson e Victor Gabriel.

Na zaga central, apareceram Gabriel Mercado, Clayton Sampaio e os volantes Ronaldo e Richard – que se recuperou de um desconforto no quadril. Na quarta-zaga, Juninho estava com Luis Otávio e Thiago Maia (depois Bruno Henrique). O trabalho não deu sinais do uso do esquema com três zagueiros.

Trabalhos em separado

Embora tenha estado presente no gramado, o zagueiro Vitão não participou desta atividade. Ainda se recuperando da entorse do joelho esquerdo, o camisa 4 trabalhou em separado, correndo ao redor do gramado e fazendo outros exercícios.

O volante Alan Rodríguez, que se recupera de lesão muscular na coxa direita, também treinou separado.