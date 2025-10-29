Na luta para se afastar da zona do rebaixamento, o presidente do Internacional faz apelo para a torcida a apoiar o time na partida de domingo (2). Alessandro Barcellos fez um apelo público, durante coletiva, para que os torcedores compareçam ao Beira-Rio para estar ao lado da equipe de Ramón e Emiliano Díaz no duelo frente ao Atlético-MG, às 18h30min (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira a entrevista:

Na 15ª colocação, com 35 pontos, o Alvirrubro está a duas posições ou a quatro pontos do Vitória, primeira equipe no Z4.

O apelo à torcida

O Inter vive um momento de forte pressão no Brasileirão. Vindo de duas derrotas consecutivas, para Bahia e Fluminense, o time caiu uma posição na tabela e soma 38% de aproveitamento sob o comando de Don Díaz. É nesse cenário que Barcellos pediu uma trégua nas críticas nas últimas oito rodadas do campeonato.

– Em nome da instituição, venho pedir o apoio do torcedor. O torcedor que nunca nos abandonou e vai, tenho certeza, fazer a diferença nas últimas oito rodadas – afirmou.

O dirigente reconheceu que o desempenho do Inter ficou aquém do planejado, mas apelou para a paixão dos colorados. O cartola contou que foi feito um replanejamento interno para a reta final da competição com objetivo de reorganizar o ambiente e aproximar o clube da torcida.

– Não é o presidente aqui, ou o dirigente A, B ou C, é o Inter. Precisamos estar juntos e conectados para sair desse momento difícil – argumentou.

Visita de ídolo

Líder histórico e capitão em conquistas marcantes, como a Libertadores de 2010, o ex-zagueiro Bolívar esteve no CT Parque Gigante na manhã de ontem. Ele não falou com a imprensa, mas Barcellos destacou o gesto do ídolo e o simbolismo do gesto.

– Não é primeira vez que ele nos visita, mas é simbólico porque o Bolívar veio aqui trazer seu apoio neste momento difícil que estamos passando. Ele foi capitão do time e é um grande colorado – comentou o presidente.