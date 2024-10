Titular do Inter, Bernabei relembra fase conturbada: ‘estive perto de sair’

Bernabei concede entrevista no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 11:06 • Porto Alegre (RS)

A manhã desta quarta-feira (23) foi marcada pela entrevista coletiva de Alexander Bernabei. O lateral-esquerdo do Internacional exaltou a boa fase vivida pelo time e relembrou o momento que quase deixou Porto Alegre.

Bernabei chegou ao Internacional quando Eduardo Coudet ainda comandava o time. Com o técnico argentino, o lateral não teve chances em campo e isso, segundo o ele, o desmotivou. Com contrato até o final da temporada, o jogador revelou que pensou em deixar Porto Alegre.

- Queria somar minutos quando eu cheguei. No momento em que o Roger chegou, eu perguntei para ele se teria minha oportunidade. Isso me bastou. Me disse que eu iria jogar e o resto ia depender do desempenho. Isso me bastou para ficar, estive perto de sair, porque estive vários meses sem conseguir jogar. - disse Bernabei.

Mas, com Roger, o jogo virou. Titular incontestável e uma das figuras principais na vitória do Inter em cima do Grêmio no último sábado (19), o lateral disse que evoluiu defensivamente em campo e que espera permanecer, mas a renovação é assunto tratado pelo empresário.

- Estou muito feliz aqui, minha família também. A renovação é de responsabilidade do meu agente. Espero que tudo dê certo para o clube e para mim. Só quero deixar bem claro que estou bem e feliz aqui. - contou o lateral.

O Internacional, contra o Grêmio, chegou ao 10º jogo de invencibilidade. Agora, o Colorado busca aumentar a sequência ao vencer o Atlético-MG, no sábado (26). A bola rola a partir das 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.