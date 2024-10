Alan Patrick é destaque do Internacional no returno do Brasileirão

Alan Patrick é um dos pilares do time de Roger Machado (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 05:00 • Porto Alegre (RS)

O Internacional tem muito a comemorar: vitória contra o maior rival, boas atuações e sequência invicta. Mas mais do que isso, os jogadores Colorados vem se destacando, em especial, Alan Patrick. Desde o retorno após a lesão, o camisa 10 tem sido o diferencial da equipe.

➡️Roger Machado exalta vitória do Internacional e revela bastidor do Gre-Nal 443

Em 24 de julho, Alan Patrick teve constatada uma lesão ligamentar, o que fez com que o capitão desfalcasse o Internacional por cerca de dois meses. Roger Machado encontrou uma solução para a ausência do meia: Gabriel Carvalho.

Desde que voltou aos gramados, Alan Patrick tem atuado ao lado da promessa da base do Inter. No returno do Brasileirão, o camisa 10 tem sido destaque não somente na equipe, mas entre os jogadores da competição.

Confira os números:

7 jogos (0 derrotas)

3 gols (1º do time)

2 assistências

101 mins p/ participar

25 passes decisivos (2º da liga)

9 grandes chances criadas (1º da liga)

Titular incontestável do time de Roger Machado, a tendência é de que Alan Patrick esteja em campo no próximo compromisso do Internacional. No sábado (26), o Colorado encara o Atlético-MG, na Arena MRV, a partir das 19h.