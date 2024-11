Torcedores vão à loucura com invencibilidade do Inter: ‘Máquina’

Ao vencer o Vasco, na noite desta quinta-feira (15), o Internacional não somente se aproximou dos quatro primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, como também aumentou sua sequência de invencibilidade. Já são 15 jogos sem perder.

Com o retrospecto, os torcedores do Inter rasgaram elogios a Roger Machado, comissão e jogadores. Nas redes sociais, o nome do técnico Colorado chegou a estar entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

Sob o comando de Roger, o Colorado não sabe o que é perder há 95 dias. A última derrota aconteceu em 18 de agosto, quando o Atlético-GO venceu o Inter por 1 a 0, no Antônio Accioly. Desde então, o técnico tem conquistado bons resultados e encantado os torcedores.

Roger Machado arranca elogios de torcedores do Inter (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Veja reações dos torcedores:

