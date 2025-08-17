Escalação de Internacional x Flamengo: Roger Machado preserva titulares

De olho no jogo decisivo pelas oitavas de final da Libertadores na quarta-feira (20), o técnico do Internacional, Roger Machado preserva a maioria dos titulares para a partida das 18h30min (de Brasília) deste domingo (17), contra o mesmo Flamengo que enfrentará no torneio continental. Além de Bruno Tabata, suspenso pelo terceiro amarelo, e Alan Patrick, fora até do banco, a maioria do time será de reservas.

O Colorado chega para o confronto da 20ª rodada, a primeira do returno, do Campeonato Brasileiro com 24 pontos. Enquanto isso, o Rubro Negro lidera com 40 pontos.

Ausências forçadas

Duas ausências são forçadas. Tabata não joga por ter levado o terceiro amarelo contra o Bragantino, no sábado passado (9). Já Alan Patrick, segundo boletim médico divulgado pelo Alvirrubro, ficou de fora para controle de carga. Conforme o Lance! apurou, o camisa 10 vem sentindo dores no joelho direito desde a volta das competições após a Copa do Mundo de Clubes.

Do restante do time, a ideia é de preservação. Com exceção do lateral-direito Aguirre, improvisado na esquerda, todo o restante da equipe é de reservas. Assim, o Inter começa o jogo com Anthoni; Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Aguirre; Richard, Bruno Henrique, Vitinho e Gustavo Prado; Rafael Borré e Valencia.

No lado do Flamengo, o técnico Filipe Luís terá sua 11ª escalação desde que voltou do Mundial de Clubes. Isso porque Emerson Royal saiu no intervalo da partida de quarta com entorno no tornozelo esquerdo, dá lugar ao uruguaio Varela. Já Pedro volta ao time no lugar de Bruno Henrique.

Dessa forma, o Rubro Negro inicia o duelo com Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Lucas; Jorginho, Saúl e De Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino.