Clayton Sampaio estreia no Internacional e arranca elogios de Roger: ‘fez um bom jogo’

Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 18:12 • Rio de Janeiro

A noite de domingo (29) foi marcada não somente pelo triunfo do Internacional diante do Vitória, mas também pela estreia de Clayton Sampaio. Apesar de um erro no gol do adversário, o zagueiro arrancou elogios de Roger Machado em seu primeiro jogo.



Nos últimos dias, o Internacional viu o seu número de zagueiros no elenco cair drasticamente. Gabriel Mercado sofreu uma ruptura nos ligamentos do joelho, Agustín Rogel teve uma lesão muscular e Igor Gomes foi vendido ao futebol árabe. Com isso, Clayton Sampaio ganhou a oportunidade de reeditar uma antiga parceria com Vitão.





Titular contra o Vitória, Clayton atuou pelo lado direito. Ele não atuava desde junho, quando ainda estava em Portugal. Para Roger Machado, a falta de ritmo de jogo e entrosamento com os colegas de elenco pesaram na falha no gol do adversário, mas apesar disso, o técnico entende que o zagueiro fez um bom jogo.

-Ocorre um pouquinho de dificuldade por não ter o mesmo entrosamento. Sofremos um gol de bola parada que fazia muito tempo que não levávamos. Isso que treinei bola parada para adaptar ao Clayton (…) Foi uma grande estreia. Tem imposição na bola aérea, jogo rápido. Fez um bom jogo. Mostrou um kit de bola longa que por vezes não aparece no treino. - disse Roger.

A tendência é que Clayton permaneça no time titular para o próximo confronto do Internacional no Brasileirão. O Colorado volta a campo na noite de sábado (05), quando enfrenta o Corinthians, às 19h, na Neo Química Arena.