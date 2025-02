Roger vê Inter no controle do jogo e elogia físicos dos atletas no começo de ano

Após vencer o Avenida por 1 x 0 pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho, o técnico Roger Machado afirmou que viu o Internacional no controle da partida e que sofreu pouco com o adversário no jogo do Beira-Rio. O Colorado esteve bem à frente do rival, apesar de não ter aplicado uma goleada e não sofreu em campo. No total, foram 22 finalizações na partida, sendo 11 na meta do adversário.

continua após a publicidade

- Esse tipo de jogo vai ser decidido em chutes de média distância, no desequilíbrio dos jogadores de lado, no pouco espaço que tem. Esse pouco espaço não conseguimos utilizar bem. Mas achamos a solução para vencer, é o momento de recuperação da temporada - disse Roger após a partida.

➡️ Inter perde chances, mas bate o Avenida e chega a três vitórias seguidas no Gauchão

- Foi um jogo que defensivamente fomos pouco provocados e controlamos mais uma vez. E as avaliações são em buscar de ter soluções que passam pelas individualidade e alternativas de jogadores que tem finalização, drible curto e presença de área. Um jogo necessário para vencer, mas que precisamos melhorar algumas questões - completou.

continua após a publicidade

O técnico também ressaltou o poder físico dos atletas do Inter, que mostraram intensidade no jogo contra o Avenida. Roger ressaltou que, ao jogar contra um time fechado, vê seus jogadores se desgastando menos fisicamente, como aconteceu nas duas últimas rodadas.

- A escolha por repetir a equipe é por perceber que não havia a necessidade de ter essas mudanças até aqui, para dar ritmo aos jogadores e eles poderem entrar no momento decisivo do campeonato em um bom ritmo para competir bem. A intensidade dos jogadores é a mesma, com um adversário fechado você não desgasta muito. Pleo contrário, são jogos mais tranquilos fisicamente. Tanto contra o São José quanto contra o Avenida, não foi um desgaste que chega perto de ser contra uma equipe que está te atacando - avaliou o técnico.

continua após a publicidade

➡️ Diretor detalha negociação entre Palmeiras e Internacional por Wanderson: ‘Conversas em andamento’

O próximo teste do Inter será diante do Brasil de Pelotas, quarta-feira (5), às 20h, mais uma vez no Beira-Rio. Depois, o colorado seu maior rival no primeiro Gre-Nal de 2025, que será no sábado (8), às 21h, na Arena do Grêmio.