Em meio a tantos casos de racismo no futebol sul-americano, nada melhor do que a junção dois clubes brasileiros referência em campanhas de inclusão para lutar por igualdade na maior competição do continente. Na noite desta quinta-feira, antes da bola rolar às 19h (de Brasília) para Bahia e Internacional pela fase de grupos da Libertadores, várias ações serão feitas na Arena Fonte Nova, em Salvador, cidade mais negra fora da África.

Patch antirracista na camisa do Internacional Foto: Divulgação / Internacional

Os uniformes das duas equipes terão um patch em alusão à luta antirracista, e os capitães Everton Ribeiro e Alan Patrick irão trocar flâmulas com a frase "Não feche os olhos para o racismo" após entrarem em campo.

Um texto também foi publicado nas redes sociais dos clubes, com o objetivo de alertar e conscientizar o público em prol da luta antirracista.

Casos recentes de racismo

Como já é rotineiro em jogos da Libertadores, mais um caso de racismo contra torcedores brasileiros foi divulgado. No jogo entre Talleres e São Paulo, em Córdoba, na última quarta-feira, um torcedor argentino foi flagrado fazendo gestos de macaco em direção a torcedores do clube paulista que estavam no estádio Mario Alberto Kempes.

Recentemente, o Internacional foi punido após cascas de banana serem arremessadas em direção ao banco de reservas do Sport, que tinha acabado de empatar o jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão Feminino A1, em Porto Alegre.

Tudo isso sem falar do caso do atleta Luighi, do Palmeiras, que rodou o mundo ao dar uma forte entrevista desabafando sobre os casos de racismo sofridos na partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Libertadores Sub-20.

É difícil achar esperanças em meio a tanto atraso e conivência em casos de racismo na América do Sul, mas ações como essa do Bahia e do Inter alimentam a luta por um mundo mais justo e igualitário.