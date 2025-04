Roger Machado dá sinais da volta de Valencia ao time titular

Nenhum jogador do Internacional foi mais efetivo em 2025. E isso fez o técnico Roger Machado dar sinais da volta de Valencia ao time titular. Com 12 jogos esse ano – seja começando ou entrando ao longo da partida – o equatoriano já balançou as redes seis vezes. No 1 a 1 com o Bahia, na noite desta quinta-feira (3), em Salvador, o camisa 13 colorado voltou a marcar, garantindo o empate.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Ao ser questionado sobre a possibilidade de o equatoriano voltar a começar uma partida, o comandante colorado voltou a falar dos quesitos que o leva a montar a escalação do time. Reforçou a questão do momento do time, do jogador, da estratégia referente ao adversário e a gestão e grupo. E comentou:

– A questão do Valencia é certamente o momento do jogador. E ele vem buscando o protagonismo saindo do banco. O Valencia vem se credenciando a estar de volta entre os 11, nos momentos próximos. Preciso ser justo também.

continua após a publicidade

Ainda acrescentou:

– Temos 60 dias e 20 jogos. Precisamos escolher aqueles que vão estar no melhor momento técnico, no melhor momento físico, fazer a gestão de grupo, dar oportunidade não só para aqueles que estão jogando, mas também para aqueles que desempenham no dia-a-dia poderem atuar.

Treino na manhã deste sábado (5)

Após se reapresentar na tarde de sexta (4) , o elenco volta a treinar neste sábado (5) para enfrentar o Cruzeiro, domingo (6), às 18h30min (de Brasília), pelo Brasileirão, no Beira-Rio. Pela Libertadores, o Colorado volta a campo na quinta (10), contra o Atlético Nacional, também em casa.

continua após a publicidade

Com venceu o Nacional-URU por 3 a 0 na quarta (2), o time colombiano lidera o Grupo F, com três pontos. Com o empate, Bahia e Internacional somam um. E a equipe uruguaia não pontuou.