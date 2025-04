Apesar de se recuperar e conseguir empatar em 1 a 1 com o Bahia, após tomar o gol primeiro, na estreia da Libertadores, na noite desta quinta-feira (3), o Internacional saiu com preocupação na defesa para domingo (6), quando joga pelo Campeonato Brasileiro. É que os dois zagueiros que começaram a partida válida pelo Grupo F enfrentaram problemas. Juninho foi substituído na metade do segundo tempo com dores musculares. Já Vitão deixou o campo no fim do enfrentamento mancando.

Conforme informações obtidas, o camisa 18 sofreu dores no adutor da coxa esquerda e pediu para ser substituído, dando lugar a Rogel. Já o 4 teria sentido o tornozelo esquerdo ao cair de mal jeito no último lance do jogo e saiu do campo sem a chuteira e mancando. Na rápida coletiva após o confronto, o técnico Roger Machado foi questionado sobre a situação dos dois e foi econômico.

– O Juninho sentiu pesar o adutor. Ainda é precoce uma avaliação. O Vitão não é nada demais – comentou.

A entrevista foi curta porque o Internacional tinha que embarcar no voo fretado para Porto Alegre logo em seguida. A delegação deve chegar à capital gaúcha na madrugada desta sexta (4), com o grupo se reapresentando à tarde para treinamento. Os dois devem ser reavaliados no CT Parque Gigante.

O que vem pela frente

O grupo treina ainda no sábado (5) para enfrentar o Cruzeiro, domingo (6), às 18h30min (de Brasília), pelo Brasileirão, no Beira-Rio. Pela Libertadores, o Colorado volta a campo na quinta (10), contra o Atlético Nacional, também em casa.

Com venceu o Nacional-URU por 3 a 0 na quarta (2), o time colombiano lidera o Grupo F, com três pontos. Com o empate, Bahia e Internacional somam um. E a equipe uruguaia não pontuou.

