Escrito por Julia Brasil • Publicada em 06/11/2024 - 05:45 • Porto Alegre (RS)

O Internacional venceu o Criciúma por 2 a 0 na noite de terça-feira (5) e ingressou no G-4 do Campeonato Brasileiro sob o comando de Roger Machado. Mais do que isso, a vitória aumentou a sequência de invencibilidade do Colorado, que chegou aos 13 jogos sem saber o que é perder.

Sob o comando de Roger Machado, a última derrota do Internacional foi em 18 de agosto, quando o Atlético-GO venceu o time por 1 a 0, no Antônio Accioly. Desde então, são 13 jogos sem perder, com nove vitórias e quatro empates.

Com isso, Roger Machado iguala a marca atingida por Mano Menezes, em 2022, quando o técnico chegou aos 13 jogos de invencibilidade. Na ocasião, o time terminou o campeonato na vice-liderança, com 73 pontos conquistados. Além disso, ultrapassa a sequência de Abel Braga, em 2020, com 12 partidas sem perder. Naquele ano, o Colorado também terminou o ano na 2ª posição.

Internacional ingressa no G-4

Com o resultado, o Internacional chegou aos 56 pontos conquistados e dorme na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. A posição ainda não está garantida e o time precisa torcer por um tropeço do Flamengo contra o Cruzeiro para se manter entre os quatro primeiros. Os times se enfrentam na noite desta quarta-feira (6), no Independência. O Rubro-negro, todavia, deve entrar com uma equipe alternativa, visto que, no final de semana, tem a grande final da Copa do Brasil.

Agora, o Inter foca no seu próximo desafio. Na sexta-feira (8), o Colorado enfrenta o Fluminense, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Para o confronto, Roger Machado será obrigado a mudar a escalação da equipe, visto que Wesley recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática na próxima rodada.