Inter presta homenagem ao Criciúma por apoio durante enchentes

Escrito por Julia Brasil • Publicada em 05/11/2024 - 21:15 • Porto Alegre (RS)

Antes da bola rolar para Internacional e Criciúma, na noite desta terça-feira (5), as direções dos Clubes estiveram unidas no gramado do Beira-Rio. Isso porque o Colorado prestou uma homenagem ao Tigre, que abraçou o rival no período das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

Apesar de rivais nesta rodada, Internacional e Criciúma tem torcidas amigas - e direções também. No gramado do Beira-Rio, Alessandro Barcellos e seu vice de futebol, José Olavo Bisol, entregaram placas alusivas ao apoio recebido pelo Tigre durante as enchentes que atingiram o Beira-Rio. Com o estádio inutilizável por um período, o Criciúma abriu as portas do Heriberto Hulse para o Internacional mandar seus jogos.

No Heriberto Hulse, foram dois jogos como mandante: um empate em com o São Paulo e a derrota para o Atlético-MG, ainda no primeiro turno da competição. Jogar em Santa Catarina foi fundamental para que o Inter não tivesse tanto desgasto não somente com as viagens, mas financeiro também.

Heriberto Hulse, casa do Criciúma, abrigou o Internacional (Foto: Celso da Luz | Criciúma E.C.)

Inter quer aumentar sequência invicta

Caso o Inter não perca para o Criciúma nesta terça-feira, chega aos 13 jogos sem perder. Com isso, Roger Machado atinge a marca de Mano Menezes, em 2022. Além disso, em caso de vitória, o Internacional ingressa no G-4 do Brasileirão e torce para o Flamengo tropeçar diante do Cruzeiro, na noite de quarta-feira (6), para garantir a vaga entre os quatro primeiros da competição de forma oficial.

Internacional e Criciúma entram em campo a partir das 21h30 desta terça-feira. A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Beira-Rio, em Porto Alegre. Para o confronto, são esperados cerca de 30 mil torcedores.