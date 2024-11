Alan Patrick e Wesley marcam golaços e Inter vence o Criciúma

Alan Patrick marcou o primeiro gol do jogo com direito a uma pintura de falta (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Julia Brasil • Publicada em 05/11/2024 - 23:29 • Porto Alegre (RS)

O Internacional aumentou a sua sequência de invencibilidade. Na noite desta terça-feira (5), o Colorado venceu o Criciúma, por 2 a 0, no Beira-Rio, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alan Patrick e Wesley marcaram golaços para os donos da casa.

Como foi o jogo entre Internacional e Criciúma?

O primeiro tempo foi movimentado do início ao fim. As duas equipes tiveram boas chances para abrir o placar. Logo aos cinco minutos, Borré chutou forte e obrigou Gustavo a fazer a primeira defesa do jogo. Na sequência, foi a vez do Criciúma levar perigo ao gol de Rochet, com Bolasie. Os minutos seguintes foram marcados por equilíbrio e mais chances, nenhuma efetiva - até os 42 minutos. Alan Patrick abriu o placar no Beira-Rio com direito a um lindo gol de cobrança de falta, levando a torcida Colorada à loucura. A etapa inicial ainda contou com a expulsão direta de Felipe Vizeu após chute no rosto de Rogel em uma disputa de bola.

Com um jogador a mais, o Inter voltou para o segundo tempo em busca de ampliar o placar, o que quase aconteceu aos sete minutos. Alan Patrick chutou de fora da área e obrigou Gustavo a fazer uma grande defesa. A pressão continuou nos durante grande parte do segundo tempo, mas o Colorado mostrou dificuldade em acertar o último passe para o gol. Apesar de ter tido boas chances ao longo do segundo tempo, o Inter não conseguiu ser efetivo. Porém, aos 48 minutos, Wesley marcou mais um golaço no Beira-Rio e decretou a vitória Colorada.

O que vem por aí?

Agora, o Internacional volta a campo na próxima sexta-feira (8), quando recebe o Fluminense, às 19h (de Brasília), pela 33ª rodada do Brasileirão. Já o Criciúma enfrenta o Cruzeiro no sábado (9), a partir das 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Alan Patrick abriu o placar com uma pintura de falta (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional 2 x 0 Criciúma

32ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: terça-feira, 5 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Beira-Rio, no Porto Alegre (RS);

🥅 Gols: Alan Patrick (42'/1ºT) e Wesley (48'/2ºT) para o Internacional;

🟨 Cartões amarelos: Wesley, do Internacional; Jonathan e Newton, do Criciúma;

🟥 Cartão vermelho: Felipe Vizeu, do Criciúma.

🏟️Público presente: 28.143 pessoas;

💰Renda: R$648.756,50

⚽ ESCALAÇÕES:

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Bruno Gomes, Agustín Rogel, Vitão e Bernabei; Rômulo (Luis Otávio), Thiago Maia (Bruno Henrique), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick (Enner Valencia) e Wesley; Borré (Wanderson).

CRICIÚMA (Técnico: Claudio Tencati)

Gustavo (Alisson); Claudinho (Allano), Rodrigo, Tobias e Fellipe Mateus (Ronald); Barreto, Newton, Marcelo Hermes e Jonathan (Dudu) ; Bolasie (Matheusinho) e Vizeu.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)