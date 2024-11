Torcedores do Internacional enaltecem gol de Wesley: ‘Que pintura’

Wesley fez o segundo gol do Internacional sobre o Criciúma (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 23:41 • Porto Alegre (RS)

O Internacional sacramentou a vitória por 2 a 0 sobre o Criciúma, no Beira-Rio, com um lindo gol de Wesley. Com os três pontos conquistados, a equipe colorada dorme dentro do G-4 do Brasileirão, com 56 pontos.

+Alan Patrick e Wesley marcam golaços e Inter vence o Criciúma

Após o gol de Wesley, a torcida do Internacional foi ao delírio nas redes sociais. Confira os comentários dos torcedores colorados no X: