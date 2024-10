Roger já tem substituto para Thiago Maia no Gre-Nal

Bruno Henrique é a opção escolhida por Roger Machado (Foto: Pedro Souza / Atlético)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 16:02 • Porto Alegre (RS)

Roger Machado, técnico do Internacional, tem uma dor de cabeça a menos para o Gre-Nal. Após perder Thiago Maia, que levou o terceiro amarelo no jogo contra o Corinthians, o comandante já arranjou seu substituto: Bruno Henrique.

➡️Thiago Maia leva terceiro amarelo e desfalca Inter no Gre-Nal

A informação foi confirmada pelo próprio técnico, após o empate em 2 a 2 com o Corinthians. A escolha do substituto, segundo ele, foram baseadas no número e nas características do camisa 8, além do entrosamento com a equipe. Bruno Henrique é o jogador que mais entrou em campo na temporada.

- Os dois têm boa pressão na bola, ideal para aquele volante que avança ao ataque. O Bruno vai entrar bem. - disse Roger

Bruno Henrique perdeu espaço no time, mas é uma peça importante para o time. O jogador esteve em campo em todos os jogos sob comando de Roger Machado, menos contra o Juventude, que estava suspenso. Ao total, são quinze jogos, sendo seis como titular e nove como reserva.

➡️Roger projeta primeiro Gre-Nal pelo Inter: ‘vai estar no livro da minha vida’

O Internacional já iniciou a preparação para o Gre-Nal nesta quinta-feira (10), no CT Parque Gigante. Os times se enfrentam no sábado, 19 de outubro, no Beira-Rio. O clássico será o primeiro de Roger pelo lado Colorado e o último da temporada. A bola rola a partir das 16h, no Beira-Rio.