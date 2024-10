Roger projeta primeiro Gre-Nal pelo Inter: ‘vai estar no livro da minha vida’

Roger Machado poderá chegar a dez jogos de invencibilidade (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Publicada em 07/10/2024 - 15:35 • Porto Alegre (RS)

Roger Machado conhece muito bem o clássico Gre-Nal, mas pela primeira vez na história, estará do lado vermelho, comandando o Internacional. Após o empate com o Corinthians, o técnico projetou o jogo e revelou: ‘vai estar no livro da minha vida’.

Em clássicos, Roger já esteve em campo e já treinou o Grêmio. Como técnico, ele esteve à frente do Tricolor em dez oportunidades, com cinco vitórias, um empate e quatro derrotas. Ele classificou como ‘singular’ a experiência de estar pela primeira vez do outro lado.

- É algo singular na minha carreira, 32 anos de futebol, já joguei muitas vezes contra, estando em outros times. Mas agora, pelo Inter, vai ser algo singular (...) Esse é um momento que todo profissional sonha, poder marcar época e trabalhar pelos dois lados. O que a gente espera é poder fazer um bom período de treinamento e poder aproveitar esse momento. Vai estar no meu livro da vida, sem dúvidas. - disse o técnico.

No primeiro turno, Eduardo Coudet comandou o Inter na vitória por 1 a 0, no Couto Pereira. Agora, será a vez de Roger. Contra o Grêmio, o Colorado pode chegar a dez jogos de invencibilidade. A bola rola a partir das 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.