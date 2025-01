Vitinho tem contrato de seis meses com o Internacional; entenda

O Internacional anunciou o seu primeiro reforço para 2025. Trata-se do meia-atacante Vitinho, que atuou nas últimas duas temporadas pelo Red Bull Bragantino. Com vínculo até 30 de junho, entenda o que motivou o contrato curto entre as partes.

Mercado da Bola: Internacional anuncia a contratação do meia-atacante Vitinho

Vitinho foi anunciado pelo Internacional (Foto: Divulgação/Internacional)

Isso acontece por causa da situação contratual de Vitinho com o Dínamo de Kiev. Devido aos conflitos entre a Ucrânia e a Rússia, a Fifa permitiu que os contratos fossem suspensos até 30 de junho de 2025 - quando termina o vínculo de empréstimo com o Inter.

Apesar disso, Vitinho chega para ser uma opção para o ataque do Internacional. Ele se torna essencial à medida em que Wanderson está cada vez mais próximo de deixar o clube. Assim, o jogador chega para reforçar o time de Roger Machado.

Vitinho estava no Red Bull Bragantino nas duas últimas temporadas e teve seu contrato encerrado no final de 2024. Pelo time de Bragança Paulista, foram 99 partidas, com sete gols marcados e oito assistências concedidas.

Confira a nota do Internacional

O Sport Club Internacional comunica a contratação do meia-atacante Vitinho, que chega ao Clube após o término de seu contrato com o Red Bull Bragantino. O novo vínculo com o Colorado será válido até 30 de junho de 2025. O acordo segue as diretrizes estabelecidas pela FIFA para atletas com vínculo de origem em clubes ucranianos. Vitinho estará disponível para disputar o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores pelo Internacional.