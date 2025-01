Internacional projeta casa cheia para amistoso contra o México

Falta pouco para a torcida do Internacional retornar ao Beira-Rio. Na próxima quinta-feira (16), o Colorado enfrenta a seleção do México em amistoso pré-temporada. Para a partida, a direção espera casa cheia.

Isso porque mais de 35 mil ingressos já foram vendidos para o confronto. A projeção é entre 35 a 40 mil torcedores presentes no Beira-Rio. As entradas já estão no segundo lote e variam de R$ 30, para associados, a R$ 50, público em geral.

Internacional espera casa cheia contra o México (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Esse será o primeiro jogo do Internacional no Beira-Rio após o final da temporada. O Colorado inicia sua trajetória no Campeonato Gaúcho no dia 22 de janeiro, quando enfrenta o Guarany, em Bagé. O time pode, ainda, marcar outro amistoso antes de iniciar o calendário oficial.

O jogo também será uma oportunidade para os torcedores conhecerem o novo uniforme principal tanto do Internacional, quanto do México, para a temporada 2025. Isso porque as duas equipes compartilham do mesmo fornecedor de material esportivo, a Adidas.

Internacional já anunciou dois reforços

Se os torcedores Colorados estavam preocupados com a falta de contratação, nos últimos dias o Internacional mostrou que não há motivos. O time foi reforçado no ataque e no meio de campo, com Vitinho e Ronaldo, respectivamente.

Vitinho chegou ao Internacional após o final do seu contrato com o Red Bull Bragantino. Com isso, o meia-atacante assina com o clube até 30 de junho de 2025, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela FIFA para atletas com vínculo de origem em clubes ucranianos. Vitinho estará disponível para disputar o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores pelo Internacional.

Vitinho foi o primeiro reforço anunciado pelo Internacional (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

Já Ronaldo chega em definitivo para vestir a camisa do Clube do Povo, com contrato válido até dezembro de 2026. Aos 28 anos, o meio-campista estava no Juventude, onde atuou até o final da última temporada.