Retrospectiva 2024: relembre como foi o ano de Roger Machado

Não há dúvidas que o ano de 2024 ficará marcado na carreira de Roger Machado. Após iniciar o ano no Juventude, trocou Caxias do Sul por Porto Alegre, para treinar o Internacional. O técnico terminou a temporada com uma vaga direta para a Libertadores.

continua após a publicidade

➡️Retrospectiva 2024: relembre como foi o ano do Internacional

Roger é do Juventude

Roger Machado chega ao Juventude em 12 de janeiro para substituir Thiago Carpini e comandar a equipe alviverde nas na sua segunda passagem pelo clube. Não precisou de muito para que o treinador colocasse seu nome na história do Papo.

No Campeonato Gaúcho, primeiro compromisso da temporada, fez grande campanha e, inclusive, eliminou o Internacional nas semifinais da competição. Com isso, Roger colocou o Juventude na final do Gauchão após oito anos. Na grade decisão, contra o Grêmio, conquistou um empate em Caxias do Sul, mas ficou com o segundo lugar ao perder na Arena.

continua após a publicidade

Roger Machado comandou o Juventude no Gauchão. (Foto: Donaldo Hadlich/Codigo 19/Gazeta Press) <br>

A partir de então, o técnico começa a surpreender no comando do Papo. No Campeonato Brasileiro, uma campanha segura, longe da zona de rebaixamento. Na Copa do Brasil, outra surpresa: mais uma classificação em cima do Internacional.

Os bons resultados de Roger, somados à demissão de Eduardo Coudet, fizeram com que o Inter despertasse interesse no técnico. Mal sabia Roger que, pouco tempo depois, seria anunciado justamente pelo clube que eliminou duas vezes na temporada e que é o maior rival do Grêmio, clube em que fez história.

continua após a publicidade

Roger é do Inter

Após negociações, Roger Machado é anunciado no Internacional em 18 de julho para a sua primeira passagem pelo clube. O técnico é alvo de críticas, inicialmente, já que fez história pelo Grêmio, além de ter eliminado o Inter em duas oportunidades em 2024. Apesar disso, Roger mostrou o seu potencial.

Roger Machado chega para comandar o Inter (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Apesar de um início tímido no comando, Roger começou a conquistar o grupo de jogadores e os torcedores. Além disso, ganhou um reforço de peso fora das quatro linhas: D‘Alessandro. O argentino, ídolo do clube, retornou ao Inter numa função de diretor esportivo e foi essencial para o trabalho de Roger.

Ida ao Inter irrita torcedores

Nem só de bons momentos viveu Roger em 2024. A ida do técnico ao Internacional irritou torcedores de Grêmio e Juventude. Isso porque Roger conquistou grandes títulos com o Tricolor e tem seus pés registrados na Calçada da Fama, na Arena. O espaço, inclusive, foi depredado por um torcedor, mas já foi restaurado pelo clube. Já no reencontro com o Juventude, torcedores levaram papeis de dinheiro com o rosto de Roger, o chamando de mercenário, por ter trocado de clube.

Roger Machado é alvo de protestos (Foto: Reprodução/Internet

Arrancada histórica e vaga na Libertadores

Não precisou de muito para que Roger mostrasse sua competência no Internacional. Sob seu comando, o Inter que um dia falava em rebaixamento, passou a sonhar com o título do Brasileirão - por mais remotas que fossem as chances.

O Internacional conquistou uma sequência de 16 jogos sem saber o que era perder. Com isso, não demorou muito para Roger atingir seu objetivo na temporada: uma vaga na Libertadores. Na 5ª colocação do Brasileirão, com 68 pontos, o Colorado iniciará sua trajetória na competição direto na fase de grupos.

De olho em 2025

Roger Machado aproveita férias em Londres (Foto: Arquivo Pessoal)

Engana-se quem pensa que Roger Machado esqueceria do futebol nas suas férias. Em Londres, o técnico aproveitou a viagem para acompanhar a goleada do Liverpool em cima do Tottenham, pela Premier League. Segundo o próprio treinador, ele tem utilizado do período para “ampliar meu repertório tático, observando de perto o trabalho de técnicos renomados como Ange Postecoglou e Arne Slot”. Algo aponta que Roger já está de olho em 2025.