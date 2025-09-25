A nova comissão técnica do Internacional desembarcou no começo da noite desta quarta-feira (24) no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Ramón Díaz, que chegou com seu filho Emiliano e outros quatro auxiliares, deu uma breve declaração em vídeo divulgado pelo clube em suas redes sociais, dizendo querer ver o time como protagonista. O argentino estreia já no sábado (27), contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os argentinos chegaram à capital gaúcha em voo fretado pela direção colorada. O objetivo é que o trabalho comece imediatamente.

Um time protagonista

Com acordo fechado entre as partes na noite de terça (23), Ramón Díaz chegou à Porto Alegre 24 horas depois e comentou:

– Estou contente e feliz. Quero que o time seja protagonista.

Ele desembarcou no aeroporto Salgado Filho por volta das 21h, mesmo horário em que o Alvirrubro confirmou a contatação. O acordo com o Inter vai até o fim de 2026.

Missão imediata

O argentino chega com a missão imediata de colocar a equipe de volta aos trilhos no Brasileirão. E o primeiro objetivo é se afastar da zona de rebaixamento. Afinal, o Colorado está na 14ª colocação, com 27 pontos, apenas cinco à frente do Vitória, primeiro time na Z4. Ramón terá pouco tempo de preparação: já nesta quinta à tarde comandará o primeiro treino no CT Parque Gigante.

Ao lado do argentino, desembarcaram cinco integrantes de sua comissão técnica. Além de seu filho, Emiliano, com quem divide as funções à beira do campo, chegaram o preparador físico brasileiro Diego Pereira, os assistentes Bruno Urribarri e Oscar Ferreyra, além do analista de desempenho Juan Romanazzi.