Conheça a história de Ramón Díaz, novo técnico do Internacional
Argentino de 66 anos é treinador desde 1996 e tem 17 taças no armário
Experiência é o que não falta para Ramón Díaz, novo técnico do Internacional. O argentino de 66 anos estreou na casamata em 1996, um ano após pendurar as chuteiras. Na sua primeira temporada mostrou serviço, conquistou a Libertadores comandando o River Plate. A lista de títulos é longa, com 17 taças conquistadas, é o treinador com mais títulos na história do futebol argentino. Conheça a sua história.
No Brasil, Díaz ficou marcado por ajudar o Vasco, em 2023, e o Corinthians, em 2024, a escaparem do rebaixamento. Também levou o Timão à conquista do estadual, impedindo o Palmeira a chegar ao inédito tetra.
Uma longa lista de times
Com 39 anos de carreira como treinador, Ramón Díaz tem uma longa lista de times no seu cartel. O River Plate, clube que o lançou para o futebol, em 1978, como atacante, comandou três vezes, de 1996 a 2000, de 2001 a 2002 e de 2012 a 2014. Na primeira passagem, tirou um tal D’Alessandro, hoje diretor esportivo do Inter, da base e o levou para o profissional.
Depois, o San Lorenzo é a segunda equipe que mais comandou, nas temporadas 2007-2008, quando voltou a trabalhar com D’Ale, e 2010-2011. Também passou duas vezes pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, de2016 a 2018 e de 2022 a 2023.
Ainda esteve à frente do Oxford United-ING (2004-2005), América-MEX (2008-2009), Independiente (2011-2012), Al-Ittihad-ARS (2018-2019), Pyramids-EGI (2019), Libertad-PAR (2020), Botafogo (2020), Al-Nasr-EAU (2021-2022), Vasco (2023-2024), Corinthians (2024-2025) e Olimpia-PAR (2025). Ainda comandou a seleção do Paraguai entre 2014 e 2016.
Uma longa lista de títulos
Díaz é um técnico vencedor. É o treinador argentino com mais taças na história do País. São 17 ao todo. A mais recente foi conquistada no primeiro semestre deste ano, quando levou o Corinthians ao título paulista, vencendo o derby e evitando o tetra inédito do Palmeiras.
Confira os títulos
- River Plate
Campeonato Argentino: 1996, 1997 e 1999 (Apertura) 1997, 2002 e 2008 (Clausura) e 2014 (Final)
Copa Libertadores da América: 1996
Supercopa Sul-Americana: 1997
Superfinal da Argentina: 2013-14
- San Lorenzo
Campeonato Argentino: 2007 (Clausura)
- Al-Hilal
Campeonato Saudita: 2016-17 e 2021-22
Copa do Rei: 2017 e 2022-23
- Vasco da Gama
Troféu Serie Río de La Plata: 2024
- Corinthians
Campeonato Paulista: 2025
