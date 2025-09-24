Conheça a história de Ramón Díaz, novo técnico do Internacional

Experiência é o que não falta para Ramón Díaz, novo técnico do Internacional. O argentino de 66 anos estreou na casamata em 1996, um ano após pendurar as chuteiras. Na sua primeira temporada mostrou serviço, conquistou a Libertadores comandando o River Plate. A lista de títulos é longa, com 17 taças conquistadas, é o treinador com mais títulos na história do futebol argentino. Conheça a sua história.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

No Brasil, Díaz ficou marcado por ajudar o Vasco, em 2023, e o Corinthians, em 2024, a escaparem do rebaixamento. Também levou o Timão à conquista do estadual, impedindo o Palmeira a chegar ao inédito tetra.

Uma longa lista de times

Com 39 anos de carreira como treinador, Ramón Díaz tem uma longa lista de times no seu cartel. O River Plate, clube que o lançou para o futebol, em 1978, como atacante, comandou três vezes, de 1996 a 2000, de 2001 a 2002 e de 2012 a 2014. Na primeira passagem, tirou um tal D’Alessandro, hoje diretor esportivo do Inter, da base e o levou para o profissional.

continua após a publicidade

Depois, o San Lorenzo é a segunda equipe que mais comandou, nas temporadas 2007-2008, quando voltou a trabalhar com D’Ale, e 2010-2011. Também passou duas vezes pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, de2016 a 2018 e de 2022 a 2023.

Ainda esteve à frente do Oxford United-ING (2004-2005), América-MEX (2008-2009), Independiente (2011-2012), Al-Ittihad-ARS (2018-2019), Pyramids-EGI (2019), Libertad-PAR (2020), Botafogo (2020), Al-Nasr-EAU (2021-2022), Vasco (2023-2024), Corinthians (2024-2025) e Olimpia-PAR (2025). Ainda comandou a seleção do Paraguai entre 2014 e 2016.

continua após a publicidade

Uma longa lista de títulos

Díaz é um técnico vencedor. É o treinador argentino com mais taças na história do País. São 17 ao todo. A mais recente foi conquistada no primeiro semestre deste ano, quando levou o Corinthians ao título paulista, vencendo o derby e evitando o tetra inédito do Palmeiras.

Confira os títulos

River Plate

Campeonato Argentino: 1996, 1997 e 1999 (Apertura) 1997, 2002 e 2008 (Clausura) e 2014 (Final)

Copa Libertadores da América: 1996

Supercopa Sul-Americana: 1997

Superfinal da Argentina: 2013-14

1996, 1997 e 1999 (Apertura) 1997, 2002 e 2008 (Clausura) e 2014 (Final) 1996 1997 2013-14 San Lorenzo

Campeonato Argentino: 2007 (Clausura)

2007 (Clausura) Al-Hilal

Campeonato Saudita: 2016-17 e 2021-22

Copa do Rei: 2 017 e 2022-23

2016-17 e 2021-22 017 e 2022-23 Vasco da Gama

Troféu Serie Río de La Plata: 2024

2024 Corinthians

Campeonato Paulista: 2025