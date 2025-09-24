Internacional anuncia argentino Ramón Díaz até o final de 2026
Amizade de Ramón Díaz com D'Alessandro facilitou o acerto
Depois de um vai-e-vem de nomes, o Internacional finalmente tem o substituto de Roger Machado, demitido domingo (21), após o Gre-Nal 448. O Colorado anunciou o argentino Ramón Díaz e seu filho Emiliano, que já treinaram Corinthians e Vasco. A família vai comandar o Alvirrubro no restante da temporada. O contrato se estende até dezembro de 2026. O argentino vai assumir o time a partir desta quinta-feira (24) e estará na casamata no sábado (27), contra o Juventude, em Caxias do Sul.
A proximidade de Díaz com o diretor esportivo colorado, Andrés D’Alessandro, foi o ponto principal para trazer sua comissão técnica. A apresentação do argentino será nesta quinta-feira, no CT Parque Gigante, após o treinamento da equipe colorada.
Além do filho Emiliano, Ramón Díaz vai desembarcar no Internacional com uma comissão técnica completa. Os assistentes Bruno Urribarri e Osmar Ferreyra, o preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Juan Romanazzi também foram contratados.
Quinze jogos e 45 pontos pela frente
Como o presidente Alessandro Barcellos havia comentado na coletiva após o clássico, o Inter tem pela frente 15 rodadas, com 45 pontos em jogo. O time está a cinco pontos do Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento. Então, a primeira tarefa da família Díaz será afastar o Alvirrubro do Z4. E como o cartola antecipou ainda no domingo (21), a próxima é mirar o máximo possível acima.
Mesmo distante de uma chance de conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem, o dirigente não escondeu que esse é o segundo objetivo a partir de agora. Confira os jogos que o Colorado tem pela frente.
Os 15 jogos do Inter até o final do ano
- 27/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Juventude x Internacional
- 1°/10 – Quarta – 19h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Corinthians
- 4/10 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Botafogo
- 15/10 – Quarta – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Mirassol x Internacional
- 19/10 – Domingo – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Sport
- 22/10 – Quarta – 19h30min – Campeonato Brasileiro – Bahia x Internacional
- 26/10 – Domingo – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Fluminense x Internacional
- 2/11 – Domingo – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Atlético-MG
- 5/11 – Quarta – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Vitória x Internacional
- 9/11 – Domingo – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Bahia
- 19/11 – Quarta – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Ceará x Internacional
- 23/11 – Domingo – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Santos
- 30/11 – Domingo – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Vasco x Internacional
- 3/12 – Quarta – a confirmar – Campeonato Brasileiro – São Paulo x Internacional
- 7/12 – Domingo – a confirmar – Campeonato Brasileiro - Internacional x Bragantino
Saída do Olimpia chamou atenção
O trabalho mais recente de Díaz foi o Olímpia. Sua permanência no clube paraguaio foi efêmera. O argentino pediu de demissão depois de apenas sete jogos. O que chamou atenção. Em 24 de agosto, seu time perdeu para o General Caballero por 2 a 0, era a terceira derrota sob o comando de Díaz, que teve ainda duas vitórias e dois empates.
A amizade entre Díaz e D’Alessandro levou a várias especulações entre a torcida e jornalistas gaúchos na época. Os dois se conhecem desde o começo os anos 2000. O treinador foi responsável por levar o camisa 10 da base para o profissional do River Plate. Em 2008, mais uma vez, Díaz comandava o San Lorenzo e pediu a contratação de D’Ale.
O Lance! conversou em agosto com integrantes do estafe do técnico argentino. Ouviu que a comissão comandada por ele voltaria “sem dúvidas” ao Brasil. De acordo os contatos, todos adoram o Brasil, o futebol brasileiro e o nível do campeonato. O Emiliano (filho e assistente de Díaz), inclusive mora no Brasil.
