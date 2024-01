Nos Millonarios, Alario encaixou como uma luva no time de Marcelo Gallardo e foi peça fundamental na conquista da Libertadores de 2015. O atacante marcou o gol do empate contra contra o Guarani-PAR no jogo de ida da semifinal da competição e também marcou na vitória por 2 a 0 no Monumental de Nuñez no jogo de volta. Na final, também foi autor de um dos gols que garantiram a vitória pelo placar de 3 a 0 diante do Tigres-MEX, conquistando o título pelo River.