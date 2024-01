Robert Renan foi anunciado na quarta-feira (3) como novo reforço do Internacional para 2024. O jogador formado pelo Corinthians assinou contrato de empréstimo com o clube até dezembro deste ano. O atleta estreou no time principal aos 18 anos e foi para o Zenit, da Rússia, no começo de 2023, onde foi campeão nacional. Ele também conquistou a Supercopa nacional, e foi o autor do último gol na disputa de pênaltis, garantindo a taça para a sua equipe.