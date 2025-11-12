Atacante do Internacional é denunciado e será julgado pelo STJD

O atacante do Internacional Rafael Borré foi denunciado e será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira (12). O episódio ocorre em decorrência da expulsão contra o Cruzeiro, há pouco mais de dois meses. A audiência está marcada para esta sexta-feira (15). Na mesma data, o camisa 19 estará à disposição da seleção da Colômbia para amistoso contra a Nova Zelândia, em Fort Lauderdale, nos EUA.

Se punido, o centroavante poderá desfalcar o Colorado na próxima rodada, quando o Alvirrubro volta a campo contra o Ceará, no dia 20, em Fortaleza.

Atacante será julgado

Na derrota por 2 a 1 para a Raposa, no dia 23 de agosto, no Mineirão, o colombiano recebeu cartão vermelho direto do árbitro Matheus Delgado Candançan. Já nos acréscimos da partida, o 19 do Inter deu uma entrada dura em Christian.

Borré foi denunciado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de punição para jogada violenta. O texto inclui agressão física e conduta antidesportiva, como lance temerário ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem a intenção de causar dano ao adversário.

Qual é a pena prevista?

A denúncia será julgada pela 5ª Comissão Disciplinar do SJTD, a partir das 10h desta sexta, na sede do STJD no Rio de Janeiro. Para este tipo de caso, a pena prevista é de uma a seis partidas de suspensão. Em caso de condenação máxima, o atleta pode ser desfalque para o Inter nas últimas rodada do Brasileirão.

O jogador já cumpriu suspensão automática por conta do cartão vermelho recebido na partida seguinte, a vitória de 2 a 1 sobre o Fortaleza, no Beira-Rio.