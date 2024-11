Presidente do Internacional abre jogo sobre dívidas com Flamengo e Cruzeiro

Alessandro Barcellos, presidente do Internacional, aposta nas boas relações com Cruzeiro e Flamengo para repactuar as dívidas por Wesley e Thiago Maia. Em entrevista durante o Summit CBF Academy, em São Paulo, o mandatário prometeu saldar dívidas e se reorganizar para estabelecer uma forma de equacionar os débitos com os clubes.

- Todos os pagamentos estão sendo reorganizados. Todos sabem, não é novidade, do momento que passamos no Rio Grande do Sul e a prioridade que tínhamos de recuperar o nosso patrimônio. Precisamos reorganizar os pagamentos. Nada fora do normal. Tivemos um imprevisto - garantiu Alessandro Barcellos, durante o Summit CBF Academy, em São Paulo.

A dívida mais recente foi cobrada pelo Flamengo, que dividiu o valor da compra de Thiago Maia em 10 parcelas e, segundo o clube carioca, o valor de agosto ainda não foi pago pelo Colorado, no montante de 250 mil euros. A venda foi acordada em julho deste ano, por 4 milhões de euros (R$ 24,1 milhões à época).

Internacional ainda sonha com o título do Brasileirão

O título do Brasileirão segue sendo um sonho do Inter na reta final do Campeonato Brasileiro e, na última rodada, o Colorado viu o Botafogo vencer o Palmeiras, fora de casa, pelo placar de 3 a 1. O clube carioca agora é líder e está com oito pontos de vantagem sobre o Inter.

Após vencer o Red Bull Bragantino, o Internacional chegou aos 65 pontos, oito a menos que o líder Botafogo, e com uma partida para jogar. Agora, até o final da competição, o Colorado terá confrontos diretos com Flamengo, Botafogo e Fortaleza, atuais 5º, 2º e 4º colocados, respectivamente.

Para chegar vivo nesta rodada, o Inter já precisa contar com um tropeço do Palmeiras para o Cruzeiro, no Mineirão, pela 37ª rodada. Dessa forma, os Colorados precisam vencer o Fortaleza, que também tem chances de chegar brigando pelo título.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Internacional tem 0.61% de chances de ser campeão do Brasileirão. Roger Machado, recentemente, falou sobre o assunto e reforçou que, mesmo sendo difícil, é matematicamente possível.