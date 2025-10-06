Presidente da Adidas Brasil reforça parceria com o Internacional

O Internacional recebeu no Beira-Rio, na semana passada, o presidente da Adidas no Brasil, Olivier Gianina. A visita serviu para reforçar a relação sólida entre o clube e a marca, que assina os uniformes oficiais do Colorado desde 2020, além de apoiar diversas ações institucionais do clube. O encontro aconteceu no mesmo dia do lançamento do uniforme em homenagem ao Outubro Rosa – mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama.

O contrato entre o clube e marca de material esportivo foi renovado em 2024 até o final de 2029.

Gianina ganhou kit do Inter

Durante o encontro, o Alvirrubro ganhou uma placa em comemoração aos cinco anos de parceria com a empresa alemã. Em contrapartida, o Inter presenteou Gianina com um kit de produtos oficiais, simbolizando a proximidade e o compromisso de ambos com projetos que fortalecem a marca, a instituição e a torcida.

– A presença do presidente da Adidas no Beira-Rio simboliza a importância e a solidez dessa parceria, que já ultrapassa os uniformes e se conecta diretamente com a nossa torcida e com causas relevantes da sociedade. Celebrar cinco anos de relação e, ao mesmo tempo, projetar novas iniciativas até 2029 reforça o quanto acreditamos nesse trabalho conjunto – comentou o vice de Marketing colorado, Nelson Pires.

A ação, que marca o mês de luta e conscientização contra o câncer de mama, é mais um exemplo que destaca o compromisso da empresa e do Inter com causas sociais que vão muito além das quatro linhas.