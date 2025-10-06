Colombianos e paraguaio desfalcam Internacional na Data Fifa

Convocados pela seleção da Colômbia, Carbonero e Rafael Borré desfalcarão o Internacional nos nove dias de treino da Data Fifa. O paraguaio Alan Benítez também foi chamado pela seleção do seu país. Assim, a partir da reapresentação marcada para a tarde desta terça-feira (7), no CT Parque Gigante, os dois não estarão entre os atletas à disposição da comissão técnica de Ramón e Emiliano Díaz. Como o período oficial para amistosos vai até dia 14, é possível que os dois não estejam na partida contra o Mirassol, no dia 15.

A partida contra a equipe paulista é válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um jogo em atraso, o Colorado tem ainda 12 jogos até o fim da competição.

Colombianos convocados

Os camisas 7 e 19 participarão de dois amistosos nos EUA pela Colômbia contra México, no próximo sábado (11), e Canadá, na terça da semana que vem (14). Os dois não são titular do time de Néstor Lorenzo, mas farão parte do começo da preparação para a Copa do Mundo de 2026.

O lateral-direito Alan Bentítez também não estará nos dias de treinamento nem na partida no Interior paulista. O reserva de Aguirre foi chamado por Gustavo Alfaro para os jogos na Ásia. Na sexta (10), o Paraguai enfrenta o Japão. Na terça, pega a Coreia do Sul.

Jogos após a Data Fifa

O Inter terá sete jogos até a última Data Fifa, marcada para entre 10 e 18 de novembro. Confira os confrontos:

15/10 – Quarta –20h – Campeonato Brasileiro – Mirassol x Internacional 18/10 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Sport 22/10 – Quarta – 19h30min – Campeonato Brasileiro – Bahia x Internacional 26/10 – Sábado – 21h30min – Campeonato Brasileiro – Fluminense x Internacional 2/11 – Domingo – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Atlético-MG 5/11 – Quarta – 19h – Campeonato Brasileiro – Vitória x Internacional 9/11 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Bahia