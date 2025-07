Após vencer o Vitória por 1 a 0, gol de Bruno Tabata, no finalzinho a partia, na tarde gélida deste sábado (12), no estádio Beira-Rio, o técnico do Internacional, Roger Machado, concede coletiva. O comandante colorado avalia o resultado e o retorno de três jogadores ao time titular, bem como o uso de Victor Gabriel na lateral-esquerda, na partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira:

Com o resultado, o Inter deixou a 17ª colocação e, por consequência, a zona de rebaixamento.

Os retornos

O time colorado voltou remodelado após as férias de 15 dias e as duas semanas de trabalho. Isso porque, ao mesmo tempo em que perdeu Fernando, por um longo tempo devido a uma lesão grave no joelho direito, e Bernabei, por lesão muscular, na partida contra o Fluminense, no dia 1º de junho, teve o retorno de quatro atletas do departamento médico.

Sergio Rochet, Victor Gabriel e Carbonero começaram a partida contra o Vitória e .... O quarto nome é Gabriel Mercado que retornou após nove meses afastado. Devido ao longo período de tratamento para recuperar a cirurgia no joelho esquerdo, o argentino ficou no banco.

O que vem por aí

Com o confronto contra o Bahia, em Salvador, adiado – o Esquadrão de Aço tem confronto pela Sul-Americana no meio da semana –, o Inter só volta a campo no próximo domingo (20), às 11h, novamente do Beira-Rio. O adversário será o Ceará.

Depois, o Alvirrubro tem sua única partida longe Porto Alegre nas próximas duas semanas. Vai à Vila Belmiro, enfrentar o Santos, no dia 23.

20/7 – Domingo – 11h – Campeonato Brasileiro – Beira-Rio – Internacional x Ceará

23/7 – Quarta – 21h30min – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro – Santos x Internacional

27/7 – Domingo – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Beira-Rio – Internacional x Vasco

30/7 – Quarta – 21h30min – Copa o Brasil – Beira-Rio – Internacional x Fluminense

3/8 – Domingo – 20h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x São Paulo