“O resultado foi melhor que o jogo”, disse o técnico do Internacional

Não há como negar, vencer o Vitória por 1 a 0 – gol de Bruno Tabata aos 47 do segundo tempo – após uma partida com atuação ruim foi o que de melhor aconteceu para o Internacional na tarde gelada deste sábado (12) no estádio Beira-Rio. E essa foi a avaliação do técnico Roger Machado após a partida que tirou o Colorado da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Confira a íntegra da coletiva:

Com o resultado no jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão, o Alvirrubro deixou a 17ª colocação e, por consequência, a zona de rebaixamento.

Três pontos na tabela

A primeira pergunta feita ao comandante colorado após a partida foi sobre a atuação do Inter, que enfrentou dificuldades para superar a retranca do Vitória e viu o adversário ter as melhores chances. E, apesar disso, conseguiu os três pontos.

– Todos nós esperávamos que fosse uma melhor atuação. Não posso considerar que foi uma atuação de baixo nível. Mas para a retomada, o que importava nesse momento, com 30 dias sem jogos, falta de ritmo, situação delicada na tabela, o resultado foi melhor que o jogo. Para a retomada, pelo resultado foi bom.

Ele ainda acrescentou:

– Trinta dias sem jogo tira o ritmo. Hoje foi falta de ritmo de jogo. Se você lembrar, no começo do Estadual também tivemos esses questionamentos de atuação. Agora é recuperar ritmo que as atuações vão melhorar.

Para Roger, sua equipe finalizou menos que do que ele gostaria. Além disso, ele viu que os momentos em que o time sofreu mais foi quando o passe foi precipitado, errado. Ainda comentou o gol no final.

– O gol saiu na consistência do time no final o jogo, que tanto os jogadores e a energia da arquibancada acreditaram que seria possível. Esse grupo sempre provou que nas adversidades responde bem. Gostei do resultado. Em alguns momentos, gostei do que vi.

Victor Gabriel na lateral

A entrada de Victor Gabriel na lateral-esquerda, uma surpresa já que o reserva era Ramon, também foi questionada. E o técnico foi sincero:

– A escolha foi técnico. Vejo que o Ramon, apesar de sempre interessado em nos ajudar, não passa por um bom momento técnico. A gente está trabalhando para recuperá-lo. A gente não larga a mão de ninguém. Então, para esse primeiro momento, decidimos pelo Victor, que na verdade ainda é lateral. O Berna acho que volta essa semana.