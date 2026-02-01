menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Análise: os gols do Internacional na primeira fase do Gauchão

Colorado fez mais gols de cabeça e menos de pênalti, conforme o Lance!

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 01/02/2026
09:00
Félix Torres cabeceia para marcar gol na estreia no Internacional
imagem cameraFélix Torres (C) cabeceia para marcar gol para o Internacional (Foto: Elton Silveira/W9 PRESS/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Terminada a fase de grupos do Campeonato Gaúcho, é possível fazer uma análise dos gols do Internacional. Na comparação com a campanha do ano passado, o time de Paulo Pezzolano apresentou algumas evoluções, como na quantidade de gols de cabeça – com o de Gustavo Prado, no 1 a 0 sobre o Caxias, neste sábado (31), chegou a cinco –, assim como uma redução do volume de pênaltis convertidos – e nos marcados a favor do Colorado. Os dados foram levantados pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Alvirrubro terminou a primeira etapa do Estadual em primeiro lugar no Grupo 1, com 15 pontos, cinco vitórias e uma derrota. Marcou 14 gols e tomou cinco.

➡️Aposte na vitória do Internacional no Gauchão!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Os gols do Inter no Gauchão

Alguns dados chamam atenção nas bolas na rede que o Inter teve no Gauchão deste ano na comparação com a campanha de 2025. A principal delas é o avanço dos gols de cabeça, que passaram de 16,7% do total para 34,5%. Ao mesmo tempo em que houve um recuo nos pênaltis convertidos, e marcados.

Em todo Estadual do ano passado, foram cinco pênaltis, com quatro gols. Agora, foi apenas uma penalidade. Também chama atenção os gols de dentro da área, que saltaram de 62,5% para 84,6%. Enquanto os de fora caíram de 20,8% para 7,7%.

continua após a publicidade

A perna direita é a mais usada na hora de finalizar, totalizando 34,5%, contra 15,4% da esquerda. E os gols contra estão nas duas campanhas, 4,2% em 2025 e 14,3% em 2026.

Os gols no Gauchão

2025%2026%

Jogos

12

-

6

-

Total de gols

24

-

14

-

Média

2

-

2,3

-

Dentro da área

15

62,5

11

84,6

Fora da área

5

20,8

1

7,7

Pênalti

4

16,7

1

7,7

Oontra

1

4,2

2

15,5

De cabeça

4

16,7

5

34,5

Perna esquerda

5

20,8

2

15,5

Perna direita

15

62,5

5

34,5

Bernabei, lateral do Internacional
Bernabei chuta para fechar o placar (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias