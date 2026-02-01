Análise: os gols do Internacional na primeira fase do Gauchão

Terminada a fase de grupos do Campeonato Gaúcho, é possível fazer uma análise dos gols do Internacional. Na comparação com a campanha do ano passado, o time de Paulo Pezzolano apresentou algumas evoluções, como na quantidade de gols de cabeça – com o de Gustavo Prado, no 1 a 0 sobre o Caxias, neste sábado (31), chegou a cinco –, assim como uma redução do volume de pênaltis convertidos – e nos marcados a favor do Colorado. Os dados foram levantados pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Alvirrubro terminou a primeira etapa do Estadual em primeiro lugar no Grupo 1, com 15 pontos, cinco vitórias e uma derrota. Marcou 14 gols e tomou cinco.

➡️Aposte na vitória do Internacional no Gauchão!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Os gols do Inter no Gauchão

Alguns dados chamam atenção nas bolas na rede que o Inter teve no Gauchão deste ano na comparação com a campanha de 2025. A principal delas é o avanço dos gols de cabeça, que passaram de 16,7% do total para 34,5%. Ao mesmo tempo em que houve um recuo nos pênaltis convertidos, e marcados.

Em todo Estadual do ano passado, foram cinco pênaltis, com quatro gols. Agora, foi apenas uma penalidade. Também chama atenção os gols de dentro da área, que saltaram de 62,5% para 84,6%. Enquanto os de fora caíram de 20,8% para 7,7%.

continua após a publicidade

A perna direita é a mais usada na hora de finalizar, totalizando 34,5%, contra 15,4% da esquerda. E os gols contra estão nas duas campanhas, 4,2% em 2025 e 14,3% em 2026.

Os gols no Gauchão

2025 % 2026 % Jogos 12 - 6 - Total de gols 24 - 14 - Média 2 - 2,3 - Dentro da área 15 62,5 11 84,6 Fora da área 5 20,8 1 7,7 Pênalti 4 16,7 1 7,7 Oontra 1 4,2 2 15,5 De cabeça 4 16,7 5 34,5 Perna esquerda 5 20,8 2 15,5 Perna direita 15 62,5 5 34,5