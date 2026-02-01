Análise: os gols do Internacional na primeira fase do Gauchão
Colorado fez mais gols de cabeça e menos de pênalti, conforme o Lance!
Terminada a fase de grupos do Campeonato Gaúcho, é possível fazer uma análise dos gols do Internacional. Na comparação com a campanha do ano passado, o time de Paulo Pezzolano apresentou algumas evoluções, como na quantidade de gols de cabeça – com o de Gustavo Prado, no 1 a 0 sobre o Caxias, neste sábado (31), chegou a cinco –, assim como uma redução do volume de pênaltis convertidos – e nos marcados a favor do Colorado. Os dados foram levantados pelo Lance!.
O Alvirrubro terminou a primeira etapa do Estadual em primeiro lugar no Grupo 1, com 15 pontos, cinco vitórias e uma derrota. Marcou 14 gols e tomou cinco.
Os gols do Inter no Gauchão
Alguns dados chamam atenção nas bolas na rede que o Inter teve no Gauchão deste ano na comparação com a campanha de 2025. A principal delas é o avanço dos gols de cabeça, que passaram de 16,7% do total para 34,5%. Ao mesmo tempo em que houve um recuo nos pênaltis convertidos, e marcados.
Em todo Estadual do ano passado, foram cinco pênaltis, com quatro gols. Agora, foi apenas uma penalidade. Também chama atenção os gols de dentro da área, que saltaram de 62,5% para 84,6%. Enquanto os de fora caíram de 20,8% para 7,7%.
A perna direita é a mais usada na hora de finalizar, totalizando 34,5%, contra 15,4% da esquerda. E os gols contra estão nas duas campanhas, 4,2% em 2025 e 14,3% em 2026.
Os gols no Gauchão
|2025
|%
|2026
|%
Jogos
12
-
6
-
Total de gols
24
-
14
-
Média
2
-
2,3
-
Dentro da área
15
62,5
11
84,6
Fora da área
5
20,8
1
7,7
Pênalti
4
16,7
1
7,7
Oontra
1
4,2
2
15,5
De cabeça
4
16,7
5
34,5
Perna esquerda
5
20,8
2
15,5
Perna direita
15
62,5
5
34,5
