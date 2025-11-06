Patrocinadora máster do Internacional paga cota de outubro

A Alfa, patrocinadora máster do Internacional, efetuou o pagamento da cota mensal que estava atrasada desde o dia 10 de outubro. O valor, de cerca de R$ 4,16 milhões, entrou nos cofres colorados, aliviando o fluxo de caixa do clube em meio à reta final da temporada, marcada pela luta para se distanciar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O contrato com o Alvirrubro – com os mesmos valores firmados com o Grêmio – destina um investimento de R$ 50 milhões por ano, além de recursos adicionais por metas esportivas.

Cota de outubro foi paga

Conforme apurou o Lance!, a quitação do montante ocorreu na sexta-feira (1º), com pouco mais de 20 dias de atraso. Apesar do contratempo, a direção do clube assegurou que conseguiu manter em dia os pagamentos dos salários dos jogadores e demais funcionários.

– Esse assunto (atraso de salários) vem à tona todos os dias. E eu só posso repetir: não devemos nada aos jogadores. Se tiverem dúvida, perguntem para eles – afirmou o vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, após o 0 a 0 com o Atlético-MG, no domingo (2), no Beira-Rio.

Tudo certo no Beira-Rio, já na Arena

No Beira-Rio, o clima é de tranquilidade entre os cartolas como relação ao vínculo com a casa de apostas online. A direção colorada não tem interesse em rescindir o contrato, que é válido por três anos. No Grêmio, entretanto, o acordo já é motivo de debate interno. Até porque, pelo que ficou sabendo o Lance!, somente o lado vermelho da parceria teria recebido no primeiro dia de novembro.

Por isso, e por questionar o valor da parceria, acreditando merecer mais, os tricolores estariam negociando o rompimento do contrato. Segundo a empresa de apostas online, o atraso ocorrido em outubro ocorreu devido a mudanças na administração da própria companhia e teria sido pontual.