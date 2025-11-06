Palmeiras, Internacional e Grêmio lideram em sócios-torcedores ativos
Programas impulsionam receita e fidelização nos clubes brasileiros
Em um momento em que o Bayern de Munique ultrapassou o Benfica e se tornou o clube com mais sócios no mundo, números no Brasil também chamam atenção para um cenário de forte engajamento das torcidas com seus times. Palmeiras, Internacional e Grêmio lideram o ranking nacional de sócios-torcedores ativos, com 182 mil, 146 mil e 101 mil associados, respectivamente.
A equipe alemã chegou a 432 mil associados, superando os portugueses com 32 mil registros a mais. Em terceiro e quatro aparecem os argentinos River Plate, com 352 mil, e Boca Juniors, com 324 mil.
Palmeiras, Internacional e Grêmio lideram
No topo da lista, o Palmeiras mantém seu programa Avanti como referência no país. Os associados têm acesso a descontos de até 100% em ingressos, experiências exclusivas com o elenco, prioridade em jogos decisivos e acúmulo de pontos convertidos em produtos e vantagens. No seu site, o número atual é de 182 mil.
No lado do Inter, que chegou a 142 mil sócios apesar da campanha fraca no Campeonato Brasileiro, o vice de marketing do clube, Nelson Pires, reforça o papel estratégico do programa associativo:
– A torcida reconhece que a força do Internacional está diretamente ligada ao envolvimento do seu quadro social. O nosso maior patrimônio são os associados: quanto mais torcedores participam, maiores são as receitas, o que possibilita investir e manter o clube como referência.
Inter tem planos a partir de R$ 30
O Colorado vem reforçando esse laço por meio de ações que visando aproximar ainda mais o torcedor do Beira-Rio. Um exemplo é a oferta de planos a partir de R$30 por mês, com benefícios, descontos e acúmulo de pontos que podem ser trocados por experiências.
Já o Grêmio, com mais de 101 mil sócios, segue com um modelo que combina benefícios financeiros, (como descontos em ingressos e lojas oficiais), com ações de pertencimento. Estas incluem campanhas de reconhecimento a torcedores fiéis e eventos com ídolos.
Números atualizados em novembro
Palmeiras – 182.007
Números atualizados em outubro
Internacional – 146.000
Grêmio – 101.668
Cruzeiro – 91.599
Botafogo – 63.081
Santos – 54.394
São Paulo – 52.334
Vasco – 48.870
Fortaleza – 40.023
Fluminense – 37.615
Vitória – 31.300
Sport – 23.190
Números atualizados em setembro
Atlético-MG – 116.739
Número atualizados em agosto
Corinthians – 84.000
Flamengo – 100.000
Bahia – 75.000
Ceará – 43.000
Juventude – 8.000
