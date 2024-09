Para entrar no G-6, Inter encontra retrospecto positivo contra o Red Bull Bragantino

Internacional enfrenta o Bragantino nesta quarta (25) (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 16:01 • Porto Alegre

O Internacional volta a campo na noite de quarta-feira (25), quando enfrenta o Red Bull Bragantino em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para continuar subindo na tabela e buscar os três pontos, o Colorado conta com o retrospecto equilibrado - porém positivo.

Dos últimos cinco jogos entre Inter e Bragantino, o Colorado perdeu apenas uma vez. Em 2021, no Nabi Abi Chedid, os mandantes levaram a melhor ao vencer por 1 a 0, com gol de Artur, já nos minutos finais.

Desde então, o Inter não sabe o que é perder para o Massa Bruta. Foram quatro jogos, com duas vitórias do Colorado e dois empates. O último confronto, em novembro da última temporada, acabou com um triunfo do Internacional, por 1 a 0, no Beira-Rio.

Com o Red Bull como mandante, os números são equilibrados. Ao total, foram sete jogos, com duas vitórias para cada lado e três empates. Enquanto o Inter marcou oito gols, o Massa Bruta fez seis.

Inter e Bragantino se enfrentam nesta quarta (25) (Foto: Divulgação/Internacional)

Na noite de quarta-feira, os times voltam a se enfrentar, desta vez em partida atrasada válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para entrar de vez no G-6 da competição, o Colorado busca os três pontos. A bola rola a partir das 19h, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.