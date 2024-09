Argentino rompe ligamento cruzado do joelho esquerdo e desfalca Inter por longo período

Gabriel Mercado rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e está fora da temporada 2024 do Internacional







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 00:23 • Porto Alegre

A pior notícia chegou para a torcida colorada. Um dos líderes do time, o zagueiro Gabriel Mercado está fora da temporada do Internacional. Na noite desta segunda-feira (23), o clube gaúcho informou o rompimento do ligamento cruzado do joelho esquerdo do argentino, que passará por cirurgia.

O protocolo deste tipo de lesão costuma ser de oito meses de recuperação. Significa que Mercado só deverá voltar a jogar no fim do primeiro semestre do ano que vem.

O argentino se machucou aos 32 minutos do primeiro tempo do confronto em que o Internacional venceu o São Paulo por 3 a 1, no Morumbis, no último domingo (22), pelo Campeonato Brasileiro.

Mercado tem contrato com o Internacional até dezembro próximo. Com a previsão de longa inatividade, é provável que o Inter prolongue o acordo até a recuperação total do zagueiro argentino de 37 anos.