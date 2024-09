Inter realiza promoção para lotar o Beira-Rio contra o Vitória pelo Brasileirão

Inter realiza promoção para lotar o Beira-Rio contra o Vitória (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 12:30 • Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Para embalar de vez no Campeonato Brasileiro, o Inter quer contar com o apoio da sua torcida no Beira-Rio. Para isso, realiza promoção de ingressos para o próximo confronto da competição. No domingo (29), o Colorado enfrenta o Vitória, às 18h30, em casa.

Os sócios de qualquer modalidade que estiveram com as mensalidades em dia desde junho de 2024 terão direito a um ingresso cortesia para um acompanhante. A promoção é limitada a duas mil entradas, válidas para as áreas livres do Beira-Rio, casa do Inter.

O resgate da cortesia deve ser realizado através da plataforma Mundo Colorado, com um cupom que estará disponível nos benefícios. Para as modalidades que tem portões pré-definidos, o ingresso deve ser resgatado no mesmo local do acesso. O Check-in para o jogo já está liberado.

O Inter recebe o Vitória no Beira-Rio neste domingo (29) (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)

Internacional e Vitória entram em campo no domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Na 8ª colocação, com 41 pontos, o Colorado busca a vitória para se aproximar do G-6 da competição.