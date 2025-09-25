Começa nesta quinta-feira a era Ramón Díaz no Internacional
Argentino falará, antes, como comissão técnica permanente e jogadores
A era Ramón Díaz no Internacional começa na tarde desta quinta-feira (25). Inicialmente marcados para esta manhã, os trabalhos no CT Parque Gigante foram transferidos para a tarde, quando o argentino e seus auxiliares, incluindo seu filho Emiliano, serão apresentados aos jogadores. Logo após reuniões, a nova comissão técnica comandará seu primeiro treino.
O Colorado volta a campo no sábado (27), contra o Juventude. Se seu nome sair no BID, Ramón estará na casamata do Alfredo Jaconi.
Reuniões com comissão permanente e atletas
O argentino e sua comissão – o filho Emiliano, os assistentes Bruno Urribarri e Oscar Ferreyra, o preparador físico brasileiro Diego Pereira e o analista de desempenho Juan Romanazzi – desembarcaram em Porto Alegre no começo da noite de quarta (24). Menos 24 horas depois, devem assinar o contrato no Beira-Rio e iniciar os trabalhos.
Durante a manhã, devem ocorrer reuniões com a comissão permanente do clube, principalmente o interino Pablo Fernandez, que comandou os dois primeiros treinos da semana. À tarde, e a vez de conversas com os jogadores. Em seguida, o trabalho será no campo, quando Ramón e Emiliano darão inicia oficialmente aos trabalhos técnicos e táticos.
Primeira missão: remobilizar o grupo
A primeira missão da família Díaz, além de estancar a sangria na defesa – o time tomou 24 gols em 13 jogos, média de 1,8 por partida –, é tentar remobilizar um grupo. Na visão da direção, o elenco parece “desligado”.
Há o entendimento nos bastidores de que a situação vida no clube não é por falta de qualidade. Tanto da parte dos jogadores quanto do trabalho de Roger Machado, que caiu após o Gre-Nal 448, domingo passado (21). Por isso, se fala nos gabinetes do Beira-Rio em remobilização.
