O cronista Nelson Rodrigues tinha uma máxima de que toda unanimidade é burra. Isso porque não conhecia Seu Gentil. Nascido Gentil Souza dos Passos, há 69 anos, o roupeiro do Internacional morreu neste sábado (6). A postagem do clube anunciando o falecimento do funcionário, que estava afastado do dia a dia do clube para tratar um câncer, recebeu homenagens de milhares de pessoas, entre eles ex-jogadores que trabalharam no Beira-Rio desde os anos 1970.

A despedida oficial do roupeiro ocorreu neste domingo (7), às 11h (de Brasília), no Cemitério Jardim da Paz, em Porto Alegre.

Homenagens não terminam

Funcionário do Colorado desde 1974, quando chegou aos 17 anos, Seu Gentil viveu todos os momentos alvirrubros desde então. Do auge, com a conquista do Mundial de Clubes em 2026, no Japão, aos momentos complicados, como o rebaixamento no Brasileirão em 2016, passando, claro, pelos anos de ouro da década de 1970 e pelas duas Libertadores levantadas no Beira-Rio. Sempre, nos bastidores.

Foi de dentro do vestiário que ele acompanhou diversas eras de atletas. E trabalhando muito antes dos jogos até muito depois de cada partida, ganhou admiração de todos. Tanto que o clube fez uma homenagem no Instagram, como se fosse um vocábulo de um dicionário.

“Unanimidade – substantivo feminino. 1. Qualidade daquele que é unânime, que gera conformidade de opiniões ou pensamentos. 2. ᴠᴇʀ ᴍᴀɪꜱ ᴇᴍ: 𝗚𝗘𝗡𝗧𝗜𝗟 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗢𝗦".

Wellington Monteiro pede estátua para Gentil

O Lance! encontrou nas três postagens feitas pelo Inter no Instagram sobre Seu Gentil uma série de comentários de ex-jogadores. Vão de atletas dos anos 1970, como Jair, o Príncipe Jajá, tricampeão brasileiro em 1975, 1976 e 1979, ao zagueiro Vitão, do elenco atual, passando por nomes das grandes conquistas, como Alex, Rafael Sobis e Wellington Monteiro, que fez um dos textos mais marcantes:

"Eu sei que todos os atletas merecem todo o valor"! Mas vamos ser sinceros! Os funcionários merecem mais ainda, pela dedicação e pelo empenho que eles fazem pelo clube! E Seu Gentil era um deles! uma pessoas mais que fenômeno; ele era o CLUBE!!!

O justo era colocar uma placa, ou uma estátua dele no clube, para que toa geração visse o verdadeiro símbolo do Internacinal.

Estou muito triste por essa perda! Que Jesus conforte e console toda a família!!! Já disse isso e bato na tecla! Foi ele que nos deu o MUNDIAL!!!".