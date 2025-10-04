O Internacional que vai enfrentar o Botafogo, a partir das 18h30min (de Brasília) deste sábado (4), no estádio Beira-Rio, com mudanças frente às duas últimas partidas – os empates em 1 a 1 com Juventude e Corinthians. Ramón e Emiliano Diáz fizeram alteração no esquema tático, que saiu do 4-3-1-2 para o 3-5-2 e alteraram dois nomes. Com a saída de Luis Otávio, por lesão, Thiago Maia volta ao time. Na frente, Vitinho entra na vaga de Rafael Borré.

O Colorado chega à partida da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro com 29 pontos, na 15ª colocação, a apenas quatro pontos do Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento.

Thiago Maia volta ao time

A principal mudança é no esquema tático, com a troca do 4-3-1-2 para o 3-5-2, com Gabriel Mercado, Vitão e Juninho na zaga. Além disso, o volante Luis Otávio sentiu uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda e fica fora das próximas partidas. Com isso, Thiago Maia volta a atuar como primeiro volante.

Outra surpresa fica pela escalação de Vitinho como titular no ataque, ao lado de Carbonero. Assim, Ramón Díaz escala a equipe com Anthoni; Vitão, Gabriel Mercado e Juninho; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrrique, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho e Carbonero.

Além de Luis Otávio, Rochet e Richard também estão no Departamento Médico. O camisa 1 segue tratamento por contusão no pé esquerdo. Já o volante ainda trabalha no desconforto no quadril esquerdo. Quatro colocado, com 43 pontos, o Botafogo vem de vitória de 2 a 1 sobre o Bahia, no Engenhão.

O time de Davide Anceloti terá os desfalques de Cuiabano suspenso, Marçal, Alex Telles e Kaio Pantaleão, lesionados. Assim, o Fogão começa o jogo com Léo Linck; Vitinho, Gabriel, Barboza e David Ricardo; Newton, Marlon Freitas e Savarino, Santiago Rodríguez, Jeffinho e Arthur Cabral.