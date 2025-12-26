Os diagnósticos feitos pelo novo técnico do Internacional

Na coletiva de apresentação, na sexta-feira (19), Paulo Pezzolano comentou ter visto todos os jogos do Internacional desde que as negociações começaram. Disse isso ao ser questionado sobre o que achava do time colorado, citando rapidamente alguns pontos. O Lance! lembra os diagnósticos feitos pelo novo técnico, reforçado pela avaliação interna dos bastidores do Beira-Rio.

Os diagnósticos feitos pelo novo técnico

1) Anímico e mental destruído

Foi o ponto mais nítido. Citado por Roger Machado, Ramón e Emiliano Díaz e por Abel Braga na sua curta volta ao comando técnico. Também é o diagnóstico nos corredores da avenida Padre Cacique. A equipe sucumbiu à pressão no segundo semestre, não conseguindo recuperar o futebol apresentado em 2024 e no começo de 2025.

O time levava gol e não conseguir reagir. No seu primeiro dia no retorno ao Inter, no começo de dezembro, Abelão foi sincero ao se encontrar com torcedores:

– Para mim não tem muita explicação o que está se passando. Só que o que tá f***** é o anímico.

Goleiro Rochet no chão após gol no jogo contra o Vasco (Foto: André Fabiano/Código 19/Gazeta Press)

2) Condição física

Pezzolano comentou na sua primeira coletiva:

– Se perdeu muita força para ganhar o Gaúcho, se gastou muita energia nisso.

O clube priorizou o Gauchão acima de tudo. Depois de sete conquistas seguidas, o Grêmio tinha possibilidade de igualar uma marca histórica do Inter, o octacampeonato conquistado de 1969 a 1976. Por isso, a equipe fez uma força extra para vencer a competição. E o preço veio no restante da temporada. Lesões e desgaste físico, por ter colocado os titulares desde a primeira rodada.

Já é consenso no Departamento de Futebol que o Estadual de 2026 será disputado com a base. Até porque, começando no dia 11, o torneio correrá em paralelo ao Brasileirão, que começa dia 28.

3) Falta de gols

Mesmo com dois nomes de hierarqui ou de seleção – Enner Valencia, do Equador, e Rafael Borré –, o ataque colorado foi inoperante. Dos 86 gols do ano, apenas 44 vieram dos homens da frente. Borré só converteu 21% das grandes oportunidades que teve na Série A. Não foi o pior, segundo o Sofascore, mas os índices preocupam. Abel Braga ainda aposta no camisa 19:

– Borré é um jogador diferenciado. É da seleção de seu país. Tem uma capacidade de raciocínio incrível. Tomara que o torcedor dê uma trégua, que o treinador goste dele.

Finalização de Rafael Borré em jogo contra o Santos (Foto: Elton Silveira/W9 PRESS/Gazeta Press) <br>

Outro problema

Além dos três diagnósticos, Pezzolano terá outro problema para resolver. É o lado esquerdo do time, que foi uma "avenida" em 2025. Boa parte dos gols saiu por ali. Melhor lateral-esquerdo do Brasileirão 2024, Bernabei ficou muito longe de sua melhor versão.

Para piorar, não tinha substituto. Ramon, emprestado ao Vitória, está voltando. Victor Gabriel é lateral-esquerdo de origem, e o Inter ainda aposta em Alisson, do sub17. Resta saber como solucionar a questão.