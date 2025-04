Números não mentem: Valencia vive seu melhor momento

O técnico Roger Machado não está errado em apostar no camisa 13 colorado para o comando do ataque. Levantamento feito pelo Lance! mostra que os números não mentem: Enner Valencia vive seu melhor momento no Internacional. Desde que chegou ao Beira-Rio, o equatoriano não havia conseguido uma média de gols tão alta como a de 2025. Como disse o comandante alvirrubro, o centroavante “se transformou em titular”.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O jogador foi anunciado pelo Colorado em 12 de junho de 2023. Meio ano depois, ganhou a concorrência de outro nome de peso para a posição, Rafael Borré. Durante 2024, Valencia viveu um período de inconstância, recuperando a boa forma apenas no Campeonato Gaúcho deste ano. Suas atuações e, principalmente, os gols, garantiram sua volta à titularidade, colocando Borré no banco.

– Ele procurou a oportunidade em campo e achou – comentou Roger Machado depois do 13 marcar o segundo dos três gols na vitória alvirrubra sobre o Cruzeiro.

continua após a publicidade

O treinador lembrou, porém, que haverá uma alternância natural:

– Vamos ter mais 17 jogos e seremos obrigados a fazer mudanças ao natural. O Borré mostrou que também tem capacidade para ser titular. Ficamos felizes que o Borré entrou, se dedicou e conseguiu seu gol.

Os números em detalhes

Da sua chegada até o fim da temporada, Valencia jogou 28 vezes em 2023 – 22 confrontos pelo Brasileirão e seis pela Libertadores. Nesse período marco 13 gols – nove e quatro, respectivamente. Sua média ficou em 0,46 por partida.

continua após a publicidade

Em 2024, veio a má fase. Foram 40 enfrentamentos – 24 no Brasileirão, três na Copa do Brasil, duas na Sul-Americana e 11 no Gauchão – e colocou 11 bolas na rede – três, quatro, nenhum e quatro –, com a média de apenas 0,28.

Este ano, o salto de produtividade. O equatoriano esteve 13 vezes em campo – duas pelo Brasileirão, uma pela Libertadores e dez pelo Estadual. E marcou sete gols – um, um e cinco. Sua média saltou para 0,53.

2023

Brasileirão Gols 22 9

Libertadores Gols 6 6

Total Gols 28 11

Média 0,46

2024

Brasileirão Gols 24 3

Copa do Brasil Gols 3 4

Sul-Americana Gols 2 0

Gauchão Gols 11 4

Total Gols 40 11

Média 0,28

2025

Brasileirão Gols 2 4

Libertadores Gols 1 1

Gauchão Gols 10 5

Total Gols 13 7

Média 0,53