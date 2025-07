O Internacional entra hoje o oitavo dia de trabalho após as férias de 15 dias proporcionadas pela parada das competições para a Copa do Mundo de Clubes. O grupo comandado pelo técnico Roger Machado volta ao CT Parque Gigante na manhã deste sábado (5) para um jogo-treino. O adversário da atividade das 10h30min (de Brasília) será o Brasil de Farroupilha.

Agenda

A ideia da partida contra o time da Serra Gaúcha é dar minutagem a todo o elenco antes do retorno ao Brasileirão, no dia 12, contra o Vitória, assim como ver como estão os jogadores que voltaram do DM. Assim, estarão em campo o goleiro Rochet, os zagueiros Mercado e Victor Gabriel, o lateral-esquerdo Bernabei e o atacante Carbonero. No domingo (6), o grupo terá folga.

Mercado da bola

A Fifa ampliou a normativa que permite jogadores que atuam em regiões de conflito bélico a atuarem em outros países. Com isso, Vitinho, que tem contrato com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, poderá renovar com o Colorado.

Além disso, o lateral-direito Alan Benítez foi oficialmente apresentado na tarde de sexta (4). O paraguaio também deverá estar à disposição do técnico Roger Machado para o jogo-treino deste sábado.

Feminino sub-17

As Gurias Coloradas vão a Nova Iguaçu (RJ) jogar contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. A partida será no Nivaldo Pereira, às 15h.

Próximos jogos o Internacional

Dos cinco primeiros jogos após a Copa do Mundo de Clubes, quatro serão pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil. Pelo Nacional, o Colorado tem três confrontos na sua cancha. Vale lembrar que o Inter está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 11 pontos em 12 jogos.