Mercado da Bola: Internacional anuncia contratação de Carbonero

O Internacional anunciou, na tarde desta quarta-feira (22), seu mais novo reforço para a temporada. Trata-se do atacante Johan Carbonero. O jogador de 25 anos chega por empréstimo e tem contrato até o final de 2025.

Carbonero pertence ao Racing, da Argentina, que liberou o empréstimo por uma temporada, com opção de compra. Pela negociação do colombiano, o Colorado pagará US$ 350 mil (R$ 2,1 milhões pela cotação atual). No Internacional, Carbonero disputará posição com Wesley, Wanderson e Vitinho.

Carbonero foi campeão da Sul-Americana com o Racing (Foto: Divulgação)

O atacante colombiano iniciou sua trajetória em seu país natal, no Once Caldas. Após, se transferiu para o Gimnasia y Esgrima La Plata, da Argentina. Seu destaque no país o levou ao Racing, clube que defendia desde 2022. No último ano, foi campeão Sul-Americano.

Carbonero é o terceiro reforço da janela

Até o momento, o Internacional anunciou dois reforços para a temporada, além de Johan Carbonero. São eles o meia-atacante Vitinho e o meio-campista Ronaldo. Os dois já foram apresentados oficialmente e integram a equipe de Roger Machado. Vitinho, inclusive, pode fazer a sua estreia oficial diante do Guarany, nesta quarta-feira, já que foi relacionado para a estreia do Campeonato Gaúcho.

Além disso, há a compra definitiva do lateral-esquerdo Bernabei. O jogador, que já estava no Beira-Rio na última temporada, firmou contrato até 2028. Por não estar treinando com a equipe desde o início da pré-temporada, não encara o Guarany, mas passa a ser uma peça importante para Roger.